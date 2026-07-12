Električni automobili ipak stvaraju CO₂? Evo o čemu se zapravo radi

Električni automobili već se godinama smatraju jednim od najboljih rješenja za smanjenje emisija u prometu. Budući da nemaju ispušnu cijev, tijekom vožnje ne ispuštaju ugljikov dioksid (CO₂) ni druge štetne plinove koji nastaju izgaranjem benzina ili dizela.

No, to ne znači da su potpuno bez ugljičnog otiska. Najnovije analize pokazuju da i električni automobili tijekom korištenja stvaraju određenu količinu emisija CO₂. Razlog, međutim, nije njihov električni pogon, nego tehnologija bez koje suvremeni automobili više ne mogu funkcionirati.

Povod za ovu raspravu donosi članak portala InsideEV Italia, koji navodi da i električni automobili tijekom korištenja stvaraju određenu količinu emisija CO₂. Razlog nije njihov električni pogon, već brojni povezani digitalni servisi. Moderni električni automobili neprestano komuniciraju putem interneta, razmjenjuju podatke s udaljenim poslužiteljima te pritom troše električnu energiju. Upravo rad podatkovnih centara koji obrađuju te informacije generira određenu količinu ugljikova dioksida.

Sve veća povezanost vozila postala je standard automobilske industrije. Navigacija, mobilne aplikacije, nadogradnje softvera "preko zraka" (OTA), Battery Management System (BMS), glasovni asistenti, sustavi umjetne inteligencije i upravljanje baterijom neprestano razmjenjuju podatke s podatkovnim centrima. Za obradu tih podataka potrebna je električna energija, a njezina proizvodnja u dijelu svijeta i dalje uzrokuje emisije CO₂.

Važno je naglasiti da se ne radi o emisijama koje nastaju iz samog automobila tijekom vožnje, već o neizravnim emisijama povezanima s digitalnom infrastrukturom koja omogućuje rad svih tih usluga.

Emisije CO₂ električnih automobila su zanemarive

Na meti kritika našli su se upravo BMS, navigacija, OTA nadogradnje i ostali povezani sustavi koji za svoj rad koriste cloud infrastrukturu. No riječ je o vrlo maloj potrošnji energije u usporedbi s emisijama koje nastaju izgaranjem fosilnih goriva.

Pritom takve tehnologije odavno nisu rezervirane samo za električne automobile. I moderni benzinski, dizelski i hibridni modeli stalno su povezani s internetom, koriste cloud usluge, imaju ugrađene sustave umjetne inteligencije te redovito primaju softverske nadogradnje. Drugim riječima, digitalni ugljični otisak nije specifičnost isključivo električnih vozila.

Prema procjenama koje prenosi InsideEV Italia, današnji povezani električni automobili zbog rada digitalnih servisa stvaraju manje od dva grama CO₂ po prijeđenom kilometru, čak i u najnepovoljnijim scenarijima. Do razdoblja između 2030. i 2035. godine, kada će digitalni sustavi postati još napredniji i umjetna inteligencija imati veću ulogu u radu vozila, ta bi vrijednost mogla porasti na šest do osam grama CO₂ po kilometru.

Iako to nije potpuno nulta emisija, riječ je o zanemarivim vrijednostima u usporedbi s automobilima koji koriste motore s unutarnjim izgaranjem. Primjerice, puni hibridi (HEV) tijekom vožnje mogu proizvesti oko 100 grama CO₂ po kilometru samo zbog procesa izgaranja goriva, dok plug-in hibridi (PHEV) postižu znatno niže emisije jedino ako se redovito pune i većinu vremena voze na električni pogon. Kada im se baterija isprazni, njihove emisije ponovno značajno rastu.

Drugim riječima, ova analiza ne mijenja činjenicu da su električni automobili tijekom svakodnevne vožnje i dalje znatno čišći od vozila s klasičnim motorima. Ona tek pokazuje da u eri stalne digitalne povezanosti ni najmoderniji automobili više nisu potpuno "bez emisija", iako je riječ o količinama koje su višestruko manje od onih koje nastaju izgaranjem benzina ili dizela.

Pravi izazov u godinama koje dolaze neće biti sam električni pogon, nego razvoj energetski učinkovitijih podatkovnih centara i sustava umjetne inteligencije koji će za isti posao trošiti manje električne energije te dodatno smanjiti ukupni ugljični otisak modernih automobila.