Na poslu s Netflixom zaradio pravo bogatstvo: Benu Afflecku isplaćeno 540 milijuna eura

Iako je vijest o prodaji tvrtke odjeknula još u ožujku, točan iznos koja je sjep na računa Bena Afflecka tek je sada izašla na vidjelo. Američki mediji su se dokopali službenog financijskog izvješća koje je moćna streaming platforma predala tamošnjoj agenciji za nadzor burze (SEC). U dokumentu stoji da je za akviziciju u ožujku isplaćeno ' približno 540 milijuna eura', i to isključivo u gotovini.

Ovaj vrtoglav iznos potvrđuje ranija šuškanja da bi slavni glumac na svom tehnološkom iskoraku mogao zaraditi preko pola milijarde eura, pod uvjetom da tvrtka ostvari određene zadane ciljeve.

Što taj AI zapravo radi na filmu?

Affleck, kojeg najbolje znamo po oskarovskim hitovima 'Dobri Will Hunting' i 'Argo', InterPositive je u tajnosti osnovao 2022. godine u Los Angelesu. Oformio je tim od 16 vrhunskih inženjera, istraživača i kreativaca, s jasnim ciljem - olakšati redateljima život na setu.

Njegov umjetna inteligencija nema veze sa zloglasnim deepfake tehnologijama koje zamjenjuju glumce ili same pišu scenarije. Umjesto toga, sustav trenira isključivo na stvarno snimljenom materijalu nekog filma te služi kao moćan alat u postprodukciji.

'Ovdje se ne radi o pisanju teksta koji onda generira ni iz čega. Gradite model od vlastitog materijala', objasnio je glumac u proljeće, dodajući kako ga je AI na početku prilično plašio, ali je shvatio njegove prednosti.

Alati osmišljeni za kreativce

Tehnologija koja je impresionirala šefove Netflixa osmišljena je za rješavanje vrlo konkretnih problema. Pomoću ovog AI alata redatelji sada mogu vrlo jednostavno ukloniti žice na kaskaderima, ispraviti loše osvjetljenje, dodati dio kadra koji nedostaje ili iznova kadrirati već snimljenu scenu.

Glumac, koji sada preuzima ulogu višeg savjetnika na Netflixu, naglašava kako će time proces stvaranja filmova postati brži i lakši. 'Ideja je sačuvati ono ljudsko u pričanju priča. Ugradili smo ograničenja kako bismo zaštitili kreativnu namjeru. Alat je tu da umjetnicima pomogne, a ne da donosi kreativne odluke umjesto njih', zaključio je Affleck.

Koliko je Netflix ozbiljan u cijeloj priči, potvrđuje i podatak koji je nedavno otkrio jedan od šefova kompanije, Ted Sarandos. Prema njegovim riječima, na popularnoj platformi već postoji tristotinjak naslova koji su u svojoj produkciji koristili neki oblik generativne umjetne inteligencije.