Rinčić odgovara na kritike: 'Neću se baviti ideološkom maglom'

Gradonačelnica je priopćenje uputila u povodu javne polemike oko uklanjanja murala s HOS-ovim grbom sa zida uz Osnovnu školu Ivana Zajca, navodeći da joj s lijeva bivši gradonačelnik Vojko Obersnel u intervjuu poručuje da se prepustila desnici, a s desna saborski zastupnik Marin Miletić , nakon uklanjanja murala, da ga je sram što je pozvao ljude da glasaju za nju.

Poručila je da su čišći grad i jasna pravila preduvjet nove Rijeke, da bukačima s ljevice i desnice ostavlja njihovo te da se vraća vođenju Rijeke i realizaciji projekata.

Zahvalila je obojici, navodeći kako se boljoj potvrdi vlastitog političkog puta nije mogla nadati. Istaknula je kako se obojica savršeno slažu da grad Rijeka mora biti ideološka utvrda i da s njezinih zidina treba ugađati samo svojim biračima, dodavši da se te bitke biju desetljećima jer ih nitko ne želi dobiti, a da je neriješen rezultat najisplativiji za sve koji od tih podjela žive.

'Rijeka zaslužuje da ju se vodi razumom, radom i rezultatima'

Iva Rinčić poručila je Obersnelu, Miletiću i svim Riječanima kako joj to ne pada na pamet, da je hrabrost izići iz stroja koji tjera na stalna svrstavanja te da Rijeka zaslužuje da ju se vodi razumom, radom i rezultatima, a ne jeftinim ideološkim parolama.

Osvrnuvši se na intervju Obersnela, koji je Rijekom upravljao 21 godinu, ocijenila je kako je u tekstu našla sve osim riječi odgovornost, da je, po njemu, za izborni poraz kriv nasljednik, za stanje u društvu škole, mediji i mreže, za USKOK-ovu optužnicu protiv njega krivi su 'motivi tužiteljstva' te da ispada kako za njegove vlasti nikada nije bio kriv onaj tko je vlast imao, a sve što je sporno, uvijek je tuđe.

Rekla je da joj Obersnel zamjera nedostatak vizije i strasti, a da je između 2001. i 2021. Rijeka ostala bez svakog četvrtog stanovnika te 40 godina nije dobila novu osnovnu školu. Spomenula je i da su dvije najvrjednije gradske lokacije za garaže prepuštene privatnim investitorima koji građanima diktiraju cijene, da nije uređen kolodvor kojeg se Riječani srame te da problem čistoće nije nastao jučer.

'Radije ću raditi prljavi posao čišćenja sustava na kojem se ne dobivaju aplauzi, otrpjeti kritiku i graditi nego se baviti ideološkom maglom', poručila je Rinčić i naglasila da je antifašizam civilizacijska vrijednost svih Riječana, a ne stranačko vlasništvo i štit od optužnica.

Govoreći o uklanjanju murala pokraj škole, istaknula je da se postupilo po zakonu, nakon izvida policije i komunalnih redara utvrđeno je da je mural bespravan, bez dozvole, suglasnosti ili projekta. Dodaje kako komunalni red ne može biti selektivan te da mural nije uklonjen zbog sadržaja, nego jer nije imao dozvolu.

Nastavila je kako poginulim braniteljima dugujemo najdublji pijetet, ali se ne smije odavati stihijski te kako su razgovori o spomen-obilježjima, koja se moraju graditi dostojanstveno, institucionalno i u izravnom dogovoru s braniteljima, u Rijeci već počeli.

'Radit ću što odgovorna vlast smije, primjenjivati isti kriterij prema svima'

Rinčić je ocijenila da se suočavamo se sa šizofrenom situacijom koju nije stvorila Rijeka. 'Govorimo o ustavnom poretku u kojem država određene sporne simbole i pozdrave jednom rukom kažnjava, a drugom tolerira. Zabranjeni su, a odzvanjaju stadionima, protuustavni su prema odlukama Ustavnog suda, a dižu se na noge kad god nekome zatreba za prikupljanje političkih bodova' ocijenila je.

'Dok država ne smogne hrabrosti da zakonom jasno i konačno presiječe ovu priču, ja ću raditi jedino što odgovorna vlast smije, primjenjivati isti kriterij prema svima', poručila je i dodala kako su joj jedni zamjerili što nije zabranila koncert kojeg zakon dopušta, a drugi što je s javne površine uklonila ono što nema dozvolu.

Miletiću je poručila da, ako mu se zakonski okviri ne sviđaju, pokrene izmjenu zakona u Saboru te da je galamiti iza zastupničkog imuniteta obična predstava na tuđi račun.

Rinčić se osvrnula i na Obersnelove ocjene da se sustav već godinu dana bavi sam sobom i naglasila da je to istina, jer čiste sustav koji je bio podređen jednom autokratu, u kojem projekt koji nije bio ideološki podoban nije mogao ni nastati. No, ističe da je odgovornost za ono što slijedi isključivo njezina, primjerice za stadion Kantrida, za kvartovske garaže ili priuštive stanove.