Novi zakon mogao bi ugasiti dio obiteljskog smještaja: Iznajmljivači idu u prosvjed?

‘To je samo izlika da se uvede sasvim novi zakon’, poručuje Matić. Tvrdi da je pravi cilj obvezna rekategorizacija koja bi mnogim iznajmljivačima mogla onemogućiti nastavak rada.

Potpredsjednica udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače Hana Matić za RTL Danas kaže da je novi zakon ‘samo jedna dimna zavjesa’ iza koje se skriva stvarna namjera zakonodavca. Smatra da je oporba opravdano upozorila kako registracijski broj neće riješiti problem iznajmljivanja na crno jer će se odnositi samo na one koji već posluju legalno.

Nova kategorizacija

Najveću zabrinutost izaziva činjenica da uvjeti nove kategorizacije još nisu poznati te će ih određivati Ministarstvo turizma pravilnikom, a ne Hrvatski sabor zakonom.



‘Mi ne znamo što će ta kategorizacija sadržavati i koje će biti njezine odredbe. To je posebno problematično jer o njoj neće odlučivati Sabor, nego Ministarstvo’, upozorava Matić.

Kao primjer navodi mogućnost propisivanja novih prostornih uvjeta koje postojeći objekti ne mogu ispuniti. ‘U toj novoj kategorizaciji može biti propisano da vam, recimo, spavaća soba mora imati 12 kvadrata. Vi imate 10. Ili kupaonica mora imati pet kvadrata, a vi imate četiri’, objašnjava.

Ako iznajmljivač ne ispuni nove kriterije, mogao bi izgubiti postojeće rješenje za iznajmljivanje. ‘Gubite rješenje koje ste do sada imali, bez obzira na sve. Mogli ste iznajmljivati zauvijek, a sada to gubite’, ističe Matić.

Izgledni su prosvjedi

Drugo saborsko čitanje zakona očekuje se na jesen. Matić poziva oporbu da podnese što više amandmana, ali ne vjeruje da će ih vladajući prihvatiti.

‘Ministar je u e-savjetovanju imao priliku izjasniti se o preko 400 komentara građana i naše udruge. Svi ti argumentirani prijedlozi i sugestije su odbačeni’, kaže Matić te dodaje da su takve reforme u Hrvatskoj ‘najčešće završavale uništavanjem sektora na koji se odnose’.

Ne budu li sporne odredbe izmijenjene, udruga ne isključuje ni prosvjede. Na pitanje hoće li iznajmljivači izaći na ulice, Matić odgovara: ‘Rekla bih da su sve opcije otvorene i da je ta opcija izgledna’.