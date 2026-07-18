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Nevrijeme pogodilo Zagreb: Vozači stali zbog tuče, problemi u opskrbi strujom

M.Da.

18.07.2026 u 13:12

Zagrepčani su se sklonili od jake kiše
Zagrepčani su se sklonili od jake kiše Izvor: Pixsell / Autor: Marko Seper/PIXSELL
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Snažno nevrijeme pogodilo je južni dio Zagreba. DHMZ je upalio narančasto upozorenje zbog grmljavinskog nevremena, ali ono je na snazi tek od 15 sati

Snažno nevrijeme praćeno jakom kišom, grmljavinom i tučom pogodilo je Zagreb i okolicu nešto prije podneva.

Čitatelj Dnevnik.hr-a ispričao je kako se morao zaustaviti tijekom vožnje zbog jake tuče koja je padala u Buzinu. Nevrijeme je izazvalo i probleme s opskrbom električnom energijom na Vrbiku.

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DHMZ je izdao narančasto upozorenje zbog grmljavinskog nevremena za karlovačku i zagrebačku regiju, koje će stupiti na snagu tek oko 14, odnosno 15 sati, iako kiša pada od jutra. 

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