Nevrijeme pogodilo Zagreb: Vozači stali zbog tuče, problemi u opskrbi strujom

Snažno nevrijeme pogodilo je južni dio Zagreba. DHMZ je upalio narančasto upozorenje zbog grmljavinskog nevremena, ali ono je na snazi tek od 15 sati
Snažno nevrijeme praćeno jakom kišom, grmljavinom i tučom pogodilo je Zagreb i okolicu nešto prije podneva.
Čitatelj Dnevnik.hr-a ispričao je kako se morao zaustaviti tijekom vožnje zbog jake tuče koja je padala u Buzinu. Nevrijeme je izazvalo i probleme s opskrbom električnom energijom na Vrbiku.
DHMZ je izdao narančasto upozorenje zbog grmljavinskog nevremena za karlovačku i zagrebačku regiju, koje će stupiti na snagu tek oko 14, odnosno 15 sati, iako kiša pada od jutra.