Nevrijeme pogodilo Zagreb: Vozači stali zbog tuče, problemi u opskrbi strujom

Snažno nevrijeme praćeno jakom kišom, grmljavinom i tučom pogodilo je Zagreb i okolicu nešto prije podneva.

Čitatelj Dnevnik.hr-a ispričao je kako se morao zaustaviti tijekom vožnje zbog jake tuče koja je padala u Buzinu. Nevrijeme je izazvalo i probleme s opskrbom električnom energijom na Vrbiku.