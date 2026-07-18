Aleksandar Vučić obznanio lošu vijest za Srbiju: 'EU to neće učiniti'

Europska unija (EU) neće otvoriti klaster 3 pretpristupnih pregovora sa Srbijom, otkrio je predsjednik Aleksandar Vučić, dodajući da to nije razlog za očajavanje i da je dobro da Srbija obavi svoj dio posla u eurointegracijama.

Kako prenosi Nova.rs, on je naložio predsjednici Skupštine, Ani Brnabić, šefu operativnog tima za pristupanje Srbije EU, Danijelu Apostoloviću i resornom ministru Nemanji Staroviću da naprave sve što je potrebno da zemlja napreduje u procesu pristupanja EU, iako klaster 3 neće biti otvoren.

"Trud nije uzaludan i dobro je da napravimo svoj posao, ali sam im rekao da ne budu razočarani i da im ne bude teško kada shvate da se to neće dogoditi. To nije razlog za očajavanje, već signal i dobro sam razumio poruke", rekao je Vučić.