Aleksandar Vučić obznanio lošu vijest za Srbiju: 'EU to neće učiniti'

Predsjednik Srbije je dodao da su u proteklih nekoliko dana od njega tražili da donese neke odluke. Iako nije rekao tko je tražio što od njega, istaknuo je da ta činidba ima veze s ubrzanjem njihovog europskog puta
Europska unija (EU) neće otvoriti klaster 3 pretpristupnih pregovora sa Srbijom, otkrio je predsjednik Aleksandar Vučić, dodajući da to nije razlog za očajavanje i da je dobro da Srbija obavi svoj dio posla u eurointegracijama.
Kako prenosi Nova.rs, on je naložio predsjednici Skupštine, Ani Brnabić, šefu operativnog tima za pristupanje Srbije EU, Danijelu Apostoloviću i resornom ministru Nemanji Staroviću da naprave sve što je potrebno da zemlja napreduje u procesu pristupanja EU, iako klaster 3 neće biti otvoren.
"Trud nije uzaludan i dobro je da napravimo svoj posao, ali sam im rekao da ne budu razočarani i da im ne bude teško kada shvate da se to neće dogoditi. To nije razlog za očajavanje, već signal i dobro sam razumio poruke", rekao je Vučić.
Pokretna meta
Dodao je da su u proteklih nekoliko dana od njega tražili da donese neke odluke. Iako nije rekao tko je tražio što od njega, istaknuo je da ta činidba ima veze s ubrzanjem njihovog europskog puta.
"Da sam na takve stvari pristao, opet bi bili kao pokretne mete, ali srećom nisam pristao", dodao je.
Istaknuo je da je dobro što je počeo strateški dijalog sa SAD-om, što je ocijenio nimalo lakim i jednostavnim. U petak je razgovarao i s ruskim veleposlanikom Aleksandrom Bocanom Harčenkom, a najavio je i nastavak suradnje s Kinom te otvaranje tvornice robota u Šapcu 29. kolovoza.