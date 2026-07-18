Šef parlamentarne skupine CDU-a dobio dijete sa surogat majkom. Zato je dao ostavku

Spahn (46), parlamentarni vođa Kršćansko-demokratske stranke kancelara Friedricha Merza i njezine sestrinske Kršćansko-socijalne unije (CDU/CSU), izložen je oštrim kritikama nakon što se pojavila vijest o tomu da je postao roditelj sa svojim suprugom zahvaljujući surogat majci.

Surogatstvo je u Njemačkoj zabranjeno, premda nije protuzakonito odgajati dijete koje je rodila surogat majke, ali izvan Njemačke.

"U proteklih nekoliko dana shvatio sam da je moja osobna sreća - da osnujem obitelj sa suprugom i da postanem otac, a ona je nespojiva s mojom političkom funkcijom", napisao je Spahn u pismu ostavke.

CDU je na svojoj stranačkoj konferenciji u veljači glasao za zabranu surogatstva u Njemačkoj, a vijest o Spahnovoj odluci o tomu da koristi surogat majku iz SAD-a pokrenula je brojne pozive za Spahnovom ostavkom u samoj stranci.