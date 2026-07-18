MUKE NJEMAČKIH KONZERVATIVACA

Šef parlamentarne skupine CDU-a dobio dijete sa surogat majkom. Zato je dao ostavku

B. S. / Hina

18.07.2026 u 15:31

Jens Spahn
Jens Spahn Izvor: EPA / Autor: CARSTEN KOALL / POOL
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Jens Spahn, istaknuti član njemačkih vladajućih konzervativaca, podnio je u subotu ostavku nakon što je dobio dijete surogat majke iz Sjedinjenih Država, što je potez koji je u suprotnosti sa stajalištem njegove stranke o surogatstvu, prenosi Reuters koji je imao uvid u pismo.

Spahn (46), parlamentarni vođa Kršćansko-demokratske stranke kancelara Friedricha Merza i njezine sestrinske Kršćansko-socijalne unije (CDU/CSU), izložen je oštrim kritikama nakon što se pojavila vijest o tomu da je postao roditelj sa svojim suprugom zahvaljujući surogat majci.

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Surogatstvo je u Njemačkoj zabranjeno, premda nije protuzakonito odgajati dijete koje je rodila surogat majke, ali izvan Njemačke.

"U proteklih nekoliko dana shvatio sam da je moja osobna sreća - da osnujem obitelj sa suprugom i da postanem otac, a ona je nespojiva s mojom političkom funkcijom", napisao je Spahn u pismu ostavke.

CDU je na svojoj stranačkoj konferenciji u veljači glasao za zabranu surogatstva u Njemačkoj, a vijest o Spahnovoj odluci o tomu da koristi surogat majku iz SAD-a pokrenula je brojne pozive za Spahnovom ostavkom u samoj stranci.

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