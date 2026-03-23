Panika u srcu Bruxellesa: Pronađeni sumnjivi paketi, evakuirani kolodvori

Policija je pokrenula pretragu kolodvora nakon što su paketi otkriveni oko 17:20 sati – jedan na peronu 20, a drugi na peronu 18. Iz predostrožnosti su evakuirani i željeznički i metro dio kolodvora, navodi Euronews.

Sav željeznički promet prema i iz Bruxellesa Midi je obustavljen, što je izazvalo velike poremećaje u prometu tijekom večernje špice.

Na teren je pozvana i vojna služba za razminiranje DOVO, koja pregledava sumnjive pakete.

Incident se dogodio dan nakon obilježavanja desete godišnjice terorističkih napada iz 2016., kada su napadnuti metro stanica Maelbeek i zračna luka Zaventem. U tim napadima poginule su 32 osobe, a više od 300 ih je ozlijeđeno.

Razina terorističke prijetnje u Belgiji i dalje je ‘ozbiljna’, treća od četiri stupnja, osobito nakon napada u listopadu 2023., kada je napadač ubio dvojicu švedskih navijača u Bruxellesu.

Belgijske vlasti ističu da su nakon napada iz 2016. znatno unaprijedile sigurnosni sustav, uključujući bolju razmjenu informacija i povećanje broja obavještajnih operativaca.