Tko je bio ubijeni šef krim-policije? Odlikovala ga je Kolinda

Krapinsko naselje Bobovje šokirano je ubojstvom šefa kriminalističke policije PU krapinsko-zagorske Roberta Grileca dok konkretni motiv ubojstva trenutačno nije poznat. Kako navodi medij Zagorje.com žrtva i ubojica su bili susjedi koji su živjeli par kuća jedan od drugoga.

'Što je ubojicu nagnalo na taj čin, ne možemo znati, ali on je bio malo čudan, poznat po ispadima i čudnom ponašanju. Znao je često vikati po gradu i ljudima svašta dobacivati', naveo je jedan od susjeda.

Dodao je da ubojica nema obitelj niti je bio oženjen. Zvonimir Lončar, glasnogovornik PU krapinsko-zagorske, ranije je potvrdio da je očevid u tijeku.