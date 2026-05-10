ne zna se motiv

Tko je bio ubijeni šef krim-policije? Odlikovala ga je Kolinda

Ivor Kruljac

10.05.2026 u 12:56

Krapina: U pucnjavi u kafiću ubijen policajac
Susjedi koji su poznavali obojicu ne znaju motiv napada. Istraga je u tijeku no poznato je da su obojica živjeli na par kuća jedan od drugog

Krapinsko naselje Bobovje šokirano je ubojstvom šefa kriminalističke policije PU krapinsko-zagorske Roberta Grileca dok konkretni motiv ubojstva trenutačno nije poznat. Kako navodi medij Zagorje.com žrtva i ubojica su bili susjedi koji su živjeli par kuća jedan od drugoga.

'Što je ubojicu nagnalo na taj čin, ne možemo znati, ali on je bio malo čudan, poznat po ispadima i čudnom ponašanju. Znao je često vikati po gradu i ljudima svašta dobacivati', naveo je jedan od susjeda.

Dodao je da ubojica nema obitelj niti je bio oženjen. Zvonimir Lončar, glasnogovornik PU krapinsko-zagorske, ranije je potvrdio da je očevid u tijeku.

Nema puno podataka

O samom Grilecu nema puno dostupnih podataka, čak ni godine rođenja ili značajnijeg javnog intervjua ili angažmana.

Ono što je poznato je da je 2018. godine odlikovan za časnu i uzornu službu od bivše hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović te da je u krapinsko-zagorskoj policijskoj upravi bio šef kriminalističke službe više od deset godina.

Medij Net.hr ističe i da je 52-godišnji Grilec u listopadu 2023. godine s vodstvom policijske uprave sudjelovao u prijemu novih policijskih službenika-vježbenika te 2021. godine imao službeni sastanak sa Srećkom Jarcem, slovenskim policijskim časnikom.

Ubojica je pokušao presuditi samom sebi napokon napada, nakon čega je prebačen helikopterom u KB Dubrava gdje je, kako se još uvijek neslužbeno doznaje, naposljetku podlegao ozljedama. Napad se dogodio u jednom kafiću u Krapini malo poslije 8 sati ujutro.

