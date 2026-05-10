Ovo je čovjek s kojim Putin želi pregovarati o Ukrajini: Zbog njega je Berlin godinama bijesan

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je u subotu da smatra kako se rat u Ukrajini približava kraju, a pritom je kao poželjnog sugovornika za eventualne pregovore s Europom izdvojio bivšeg njemačkog kancelara Gerharda Schrödera, svog dugogodišnjeg prijatelja i političkog saveznika

Putin je govorio u Kremlju nakon vojne parade povodom Dana pobjede u Moskvi, koju su mnogi analitičari ocijenili jednom od najskromnijih u posljednjih nekoliko godina. Nacionalni praznik 9. svibnja u Rusiji tradicionalno obilježava pobjedu Sovjetskog Saveza nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu te odaje počast milijunima poginulih sovjetskih građana. 'Mislim da se stvar privodi kraju' Govoreći o ratu u Ukrajini, koji traje od ruske invazije 2022. godine, Putin je rekao da vjeruje kako se sukob približava završnici.

‘Mislim da se stvar privodi kraju’, rekao je ruski predsjednik novinarima u Kremlju. Rat u Ukrajini izazvao je najveću krizu u odnosima Rusije i Zapada još od Kubanske raketne krize 1962. godine, a tijekom više od četiri godine sukoba poginule su stotine tisuća ljudi. Veliki dijelovi Ukrajine ostali su razoreni, dok su odnosi Moskve i Europe pali na najnižu razinu od vremena Hladnog rata. Prema pisanju Financial Timesa, europski čelnici posljednjih dana sve ozbiljnije razmatraju mogućnost budućih pregovora s Moskvom. Putin izdvojio Schrödera Na pitanje bi li bio spreman pregovarati s europskim liderima, Putin je rekao da mu je najprihvatljiviji sugovornik bivši njemački kancelar Gerhard Schröder. Schröder i Putin godinama njeguju bliske osobne odnose, a bivši njemački kancelar nakon odlaska s vlasti preuzeo je niz visokih funkcija u ruskim državnim energetskim kompanijama, uključujući Gazprom i konzorcij povezan s plinovodom Sjeverni tok.