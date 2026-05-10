Ovo je čovjek s kojim Putin želi pregovarati o Ukrajini: Zbog njega je Berlin godinama bijesan

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je u subotu da smatra kako se rat u Ukrajini približava kraju, a pritom je kao poželjnog sugovornika za eventualne pregovore s Europom izdvojio bivšeg njemačkog kancelara Gerharda Schrödera, svog dugogodišnjeg prijatelja i političkog saveznika
Putin je govorio u Kremlju nakon vojne parade povodom Dana pobjede u Moskvi, koju su mnogi analitičari ocijenili jednom od najskromnijih u posljednjih nekoliko godina. Nacionalni praznik 9. svibnja u Rusiji tradicionalno obilježava pobjedu Sovjetskog Saveza nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu te odaje počast milijunima poginulih sovjetskih građana.
'Mislim da se stvar privodi kraju'
Govoreći o ratu u Ukrajini, koji traje od ruske invazije 2022. godine, Putin je rekao da vjeruje kako se sukob približava završnici.
‘Mislim da se stvar privodi kraju’, rekao je ruski predsjednik novinarima u Kremlju.
Rat u Ukrajini izazvao je najveću krizu u odnosima Rusije i Zapada još od Kubanske raketne krize 1962. godine, a tijekom više od četiri godine sukoba poginule su stotine tisuća ljudi. Veliki dijelovi Ukrajine ostali su razoreni, dok su odnosi Moskve i Europe pali na najnižu razinu od vremena Hladnog rata.
Prema pisanju Financial Timesa, europski čelnici posljednjih dana sve ozbiljnije razmatraju mogućnost budućih pregovora s Moskvom.
Putin izdvojio Schrödera
Na pitanje bi li bio spreman pregovarati s europskim liderima, Putin je rekao da mu je najprihvatljiviji sugovornik bivši njemački kancelar Gerhard Schröder.
Schröder i Putin godinama njeguju bliske osobne odnose, a bivši njemački kancelar nakon odlaska s vlasti preuzeo je niz visokih funkcija u ruskim državnim energetskim kompanijama, uključujući Gazprom i konzorcij povezan s plinovodom Sjeverni tok.
Zbog odbijanja da jasno osudi rusku agresiju na Ukrajinu, Schröder je posljednjih godina bio pod snažnim pritiskom njemačke javnosti i vlastite Socijaldemokratske stranke Njemačke (SPD). Stranački vrh tražio je od njega da napusti funkcije u ruskim kompanijama, što je na kraju i učinio nakon višemjesečnih kritika.
U međuvremenu su mu u Njemačkoj ukinute brojne privilegije koje pripadaju bivšim kancelarima, uključujući ured i osoblje, a SPD je čak pokrenuo i postupak njegova izbacivanja iz stranke, koji na kraju nije uspio.
Moskva i dalje vidi Schrödera kao kanal prema Europi
Još tijekom 2024. Schröder je ponovno ponudio posredovanje između Moskve i Kijeva, tvrdeći da bi njegovi odnosi s Putinom mogli pomoći u traženju rješenja.
‘Mi smo godinama razborito surađivali. Možda to još može pomoći u pronalasku rješenja za pregovore’, rekao je tada Schröder za njemačku agenciju DPA.
Kremlj je odmah pozdravio njegovu ponudu. Glasnogovornik Dmitrij Peskov tada je izjavio da ‘dobri osobni odnosi poput onih između Putina i Schrödera mogu pomoći pri rješavanju problema’.
Schröder je rusku invaziju na Ukrajinu nazvao ‘fatalnom pogreškom’, ali je istovremeno odbijao osobno kritizirati Putina, zbog čega je godinama bio meta oštrih kritika u Njemačkoj.
Rusija i dalje bez potpune kontrole Donbasa
Iako Moskva posljednjih mjeseci pokušava ostaviti dojam da je inicijativa na njezinoj strani, ruske snage ni nakon više godina rata nisu uspjele zauzeti cijeli Donbas na istoku Ukrajine.
Ukrajinske snage povukle su se na niz utvrđenih obrambenih linija, dok je rat ozbiljno iscrpio i rusko gospodarstvo vrijedno oko tri bilijuna dolara.
Putin je komentirao i mogućnost susreta s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, poručivši da bi takav sastanak bio moguć tek nakon postizanja trajnog mirovnog sporazuma.