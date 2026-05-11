pet najvećih

Kako su lani poslovali odvjetnici: Grgić odmaglio konkurenciji

Luka Filipović

11.05.2026 u 08:26

Jadranka Sloković i Rajko Čogurić Izvor: Cropix / Autor: Tomislav Kristo
Na vrhu ljestvice najvećih odvjetničkih ureda u Hrvatskoj nije došlo do promjene. Grgić i partneri zadržali su prvo mjesto s 6,4 milijuna eura prihoda, rastom od 18,2 posto i dobiti od 2,21 milijuna eura

Njihova pozicija je specifična jer je velik dio poslovanja vezan uz Agram, poslovni sustav Dubravka Grgića, koji obuhvaća osiguravatelje Euroherc, Adriatic i Agram Life, Specijalnu bolnicu Agram i Agram banku.

Time Grgić i partneri imaju stabilan interni izvor prihoda, što ih razlikuje od ureda koji snažnije ovise o otvorenom tržištu. Zbog toga ne čudi što posluju s maržom dobiti od oko 34,5 posto, uvjerljivo najvišom među pet najvećih.

Austrijancima pali prihodi

Drugi je Wolf Theiss, hrvatski ured austrijske odvjetničke kuće. Iako je s gotovo pet milijuna eura prihoda zadržao visoku poziciju, prihod mu je pao 8,42 posto, a dobit se svela na 49.303 eura.

Riječ o izrazito produktivnom uredu: s osam zaposlenih ostvaruje više od 620 tisuća eura prihoda po zaposlenom, daleko najviše u top pet. Wolf Theiss u Hrvatskoj djeluje kroz regionalnu mrežu usmjerenu na srednju, istočnu i jugoistočnu Europu, s jakim naglaskom na prekogranične poslove.

Hanžeković godinu završio s gubitkom

Na trećoj poziciji su Hanžeković i partneri. Većinska vlasnica je, nakon smrti Marijana Hanžekovića 2018., njegova mlađa kći, odvjetnica Dora Hanžeković Žuža.

Izvor: tportal.hr / Autor: Neven Bučević

Ured je treći po prihodima, s 4,24 milijuna eura, ali je godinu završio s gubitkom od 97.504 eura. Uz 70 zaposlenih, ima najveći tim među promatranim uredima, no prihod po zaposlenom iznosi oko 60.600 eura, najniže u skupini.

Bardek, Lisac, Mušec, Skoko i partneri ostvarili su 3,86 milijuna eura prihoda i 609.646 eura dobiti. Iako im je prihod blago pao, ostali su profitabilni, s maržom od oko 15,8 posto. Njihov model oslanja se na korporativno pravo, međunarodne klijente i vezu s austrijskim CMS Reich-Rohrwig Hainzom.

Top pet zatvara Vukić i partneri s 3,86 milijuna eura prihoda i 846.980 eura dobiti. Uz rast prihoda od 18,63 posto i rast dobiti od 53,38 posto, taj ured ima drugu najvišu profitnu maržu, oko 21,9 posto.

Jadranka Sloković lani zaradila 195.410 eura

Jadranka Sloković i Čedo Prodanović Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MARKO TOMIC

Izvan vrha ljestvice najvećih odvjetničkih društava nalaze se i uredi niza javnosti poznatih odvjetnika. Provjerili smo kako su lani poslovali Jadranka Sloković, Veljko Miljević, Čedo Prodanović, Ante Nobilo, Vesna Škare Ožbolt, Ljubo Pavasovića Visković i Vesna Alaburić.

Najveći prihod lani je ostvarila Jadranka Sloković, s 382.982 eura prometa. Pritom je iskazala i 195.410 eura dobiti.

Na drugom mjestu po prihodima nalazi se Veljko Miljević, s 345.729 eura prihoda i 63.744 eura dobiti. Treći je Čedo Prodanović, koji je ostvario 272.657 eura prihoda i 129.289 eura dobiti.

Slijedi Anto Nobilo s 259.914 eura prihoda i 49.864 eura dobiti. Na petom mjestu po visini prihoda nalazi se Vesna Škare Ožbolt, s 229.414 eura prihoda i 12.825 eura dobiti.

Ljubo Pavasović Visković lani je iskazao 193.555 eura prihoda i 28.720 eura dobiti. Najniže prihode imala je Vesna Alaburić, s 54.630 eura. Za razliku od ostalih, poslovnu godinu zaključila je s gubitkom od 47.084 eura.

