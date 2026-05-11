Kako su lani poslovali odvjetnici: Grgić odmaglio konkurenciji

Na vrhu ljestvice najvećih odvjetničkih ureda u Hrvatskoj nije došlo do promjene. Grgić i partneri zadržali su prvo mjesto s 6,4 milijuna eura prihoda, rastom od 18,2 posto i dobiti od 2,21 milijuna eura

Njihova pozicija je specifična jer je velik dio poslovanja vezan uz Agram, poslovni sustav Dubravka Grgića, koji obuhvaća osiguravatelje Euroherc, Adriatic i Agram Life, Specijalnu bolnicu Agram i Agram banku. Time Grgić i partneri imaju stabilan interni izvor prihoda, što ih razlikuje od ureda koji snažnije ovise o otvorenom tržištu. Zbog toga ne čudi što posluju s maržom dobiti od oko 34,5 posto, uvjerljivo najvišom među pet najvećih.

Austrijancima pali prihodi Drugi je Wolf Theiss, hrvatski ured austrijske odvjetničke kuće. Iako je s gotovo pet milijuna eura prihoda zadržao visoku poziciju, prihod mu je pao 8,42 posto, a dobit se svela na 49.303 eura. Riječ o izrazito produktivnom uredu: s osam zaposlenih ostvaruje više od 620 tisuća eura prihoda po zaposlenom, daleko najviše u top pet. Wolf Theiss u Hrvatskoj djeluje kroz regionalnu mrežu usmjerenu na srednju, istočnu i jugoistočnu Europu, s jakim naglaskom na prekogranične poslove. Hanžeković godinu završio s gubitkom Na trećoj poziciji su Hanžeković i partneri. Većinska vlasnica je, nakon smrti Marijana Hanžekovića 2018., njegova mlađa kći, odvjetnica Dora Hanžeković Žuža.

Ured je treći po prihodima, s 4,24 milijuna eura, ali je godinu završio s gubitkom od 97.504 eura. Uz 70 zaposlenih, ima najveći tim među promatranim uredima, no prihod po zaposlenom iznosi oko 60.600 eura, najniže u skupini. Bardek, Lisac, Mušec, Skoko i partneri ostvarili su 3,86 milijuna eura prihoda i 609.646 eura dobiti. Iako im je prihod blago pao, ostali su profitabilni, s maržom od oko 15,8 posto. Njihov model oslanja se na korporativno pravo, međunarodne klijente i vezu s austrijskim CMS Reich-Rohrwig Hainzom. Top pet zatvara Vukić i partneri s 3,86 milijuna eura prihoda i 846.980 eura dobiti. Uz rast prihoda od 18,63 posto i rast dobiti od 53,38 posto, taj ured ima drugu najvišu profitnu maržu, oko 21,9 posto. Jadranka Sloković lani zaradila 195.410 eura