Objavljeni podaci koji bacaju novo svjetlo na rat: Evo koliko je Rusija izgubila vojnika

Neovisni ruski mediji Mediazona i Meduza objavili su novu procjenu ruskih vojnih gubitaka u ratu u Ukrajini, prema kojoj je od početka pune invazije u veljači 2022. poginulo oko 352.000 Rusa u dobi između 18 i 59 godina
Izvješće je objavljeno simbolično na ruski Dan pobjede, a temelji se na analizi javno dostupnih podataka iz ruskog Registra ostavinskih postupaka te na potvrđenoj bazi poginulih vojnika koju vode Mediazona, Meduza, BBC News Russian i mreža volontera.
Potvrđena imena više od 217 tisuća poginulih
Prema podacima iz izvješća, do sada su identificirana imena 217.808 poginulih ruskih vojnika.
Po prvi put u procjene su uključeni i vojnici koji su sudskim odlukama proglašeni mrtvima ili nestalima, iako njihova tijela nikada nisu pronađena ili identificirana. Autori procjenjuju da se čak oko 90.000 smrti odnosi upravo na takve slučajeve.
Ukupno je oko 261.000 smrti klasificirano kao izravne ratne žrtve, identificirane putem ostavinskih i drugih službenih evidencija.
Neovisni mediji navode i da je broj sudskih zahtjeva za proglašenje vojnika nestalima ili mrtvima počeo snažno rasti sredinom 2024. godine.
Objava podataka poklopila se s ovogodišnjom vojnom paradom u Moskvi povodom Dana pobjede nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu.
Ovogodišnja parada na Crvenom trgu bila je znatno skromnija nego prethodnih godina te gotovo bez prikaza teške vojne tehnike, što su brojni analitičari protumačili kao posljedicu rata u Ukrajini i sigurnosnih rizika.
Ukrajina tvrdi da su gubici daleko veći
Procjene neovisnih ruskih medija ipak su znatno niže od podataka koje objavljuje ukrajinska vojska.
Prema informacijama Glavnog stožera Oružanih snaga Ukrajine, Rusija je od početka invazije izgubila oko 1.340.270 vojnika, uključujući poginule i ranjene.
Ukrajinska strana također tvrdi da je Rusija tijekom rata izgubila gotovo 12 tisuća tenkova, više od 24 tisuće oklopnih vozila, preko 41 tisuću topničkih sustava, stotine zrakoplova i helikoptera te više od 281 tisuće dronova.
Zapadne procjene: Ruski gubici znatno veći od ukrajinskih
Slične zaključke iznose i pojedini zapadni analitički centri.
Centar za strateške i međunarodne studije (CSIS) iz Washingtona u izvješću objavljenom početkom godine procijenio je da su ruski gubici otprilike dva do dva i pol puta veći od ukrajinskih.
Prema toj analizi, Ukrajina je od početka rata do kraja 2025. vjerojatno imala između 500.000 i 600.000 ukupnih žrtava, uključujući poginule i ranjene, dok se broj poginulih ukrajinskih vojnika procjenjuje na između 100.000 i 140.000.
Moskva od početka invazije nije objavila cjelovite službene podatke o vlastitim vojnim gubicima u Ukrajini.