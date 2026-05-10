Objavljeni podaci koji bacaju novo svjetlo na rat: Evo koliko je Rusija izgubila vojnika

Izvješće je objavljeno simbolično na ruski Dan pobjede, a temelji se na analizi javno dostupnih podataka iz ruskog Registra ostavinskih postupaka te na potvrđenoj bazi poginulih vojnika koju vode Mediazona, Meduza, BBC News Russian i mreža volontera.

Potvrđena imena više od 217 tisuća poginulih

Prema podacima iz izvješća, do sada su identificirana imena 217.808 poginulih ruskih vojnika.

Po prvi put u procjene su uključeni i vojnici koji su sudskim odlukama proglašeni mrtvima ili nestalima, iako njihova tijela nikada nisu pronađena ili identificirana. Autori procjenjuju da se čak oko 90.000 smrti odnosi upravo na takve slučajeve.

Ukupno je oko 261.000 smrti klasificirano kao izravne ratne žrtve, identificirane putem ostavinskih i drugih službenih evidencija.