Novi Cro Demoskop: Ovako bi Hrvati glasali da su danas izbori

Da su početkom svibnja, kad je istraživanje Cro demoskop provedeno, bili izbori, HDZ bi opet bio relativni izborni pobjednik ispred prvog pratitelja SDP-a. HDZ je pao za jedan posto, s 30 na 29 posto podrške, dok je SDP pao za 0,6 posto (s 22,8 na 22,2), javlja RTL .

U drugom ešalonu skočili su i Možemo! i Most - Možemo! s 11,8 na okruglih 12 posto podrške, a Most za cijeli jedan postotak (čini se, upravo onaj koji je izgubio HDZ) pa ih sad podržava 7,3 posto građana.

Stranku Drito Marije Selak Raspudić podržava 2,5 posto građana, Domovinski pokret i dalje je u padu te bilježi mizernih 2 posto podrške, dok ostale stranke bilježe još manje od toga.

Milanović i dalje najpopularniji, Plenković najnepopularniji

Na vrhu ljestvice najpozitivnijih hrvatskih političara je predsjednik Zoran Milanović s podrškom od 26,2 posto ispitanika (u odnosu na 26,8 posto iz travnja). Predsjednik Vlade Andrej Plenković je na drugom mjestu ove ljestvice s podrškom od 16,1 posto (prema 16 posto iz prošlog mjerenja u travnju). Na trećem je mjestu Tomislav Tomašević s podrškom od 5,5 posto (prema prošlih 5,8 posto).

Ljestvicu najnegativnijih hrvatskih političara također predvode Andrej Plenković s 31,9 posto (u odnosu na 31,3 posto iz travnja) te Zoran Milanović s izborom od 9,7 posto (u travnju 9,4 posto).