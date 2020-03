[UŽIVO] U Hrvatskoj 306 pozitivnih na koronavirus, zabranjeno kretanje između gradova

U Hrvatskoj je 306 zaraženih koronavirusom, a prema riječima ministra Vilija Beroša - nalazimo se u uzlaznom dijelu krivulje epidemije

6.42 Broj umrlih od koronavirusa u Kanadi naglo je porastao u nedjelju i dužnosnici su zaprijetili kaznama građanima koji ne poštuju mjere za sprečavanje širenja bolesti. U Kanadi je do ponoći u nedjelju od zaraze koronavirusom umrlo 20 ljudi, sedam više nego dan ranije, objavila je Ottawa.

7.04 Ministar Davor Božinović najavio je zatvaranje tržnica, zabranu napuštanja mjesta prebivališta te novo radno vrijeme trgovina koje će raditi do 17 sati. U Hrvatskoj je 254 zaraženih koronavirusom, a prema riječima ministra Vilija Beroša - nalazimo se u uzlaznom dijelu krivulje epidemije.

'Ako to postane preteško, možda nećemo imati izbora i morat ćemo razmotriti odgodu igara', s obzirom na olimpijsko načelo da je zdravlje sportaša najvažnije, kazao je Abe.

6.26 Na internetskoj stranici nudio se pristup cjepivu Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) sa cijenom isporuke od 4,95 dolara. 'Trenutno ne postoji odobreno cjepivo za COVID-19 i WHO ga ne distribuira", podsjeća ministarstvo pravosuđa u priopćenju. U SAD-u je do sada od respiratorne bolest COVID-19 koju virus izaziva umrlo više od 400 ljudi a registrirano je više od 33 tisuće slučajeva zaraze, podsjeća Reuters.