Ove sandale stvorene su za zrelije dame: Udobne su, elegantne i pomlađuju čitav look

16.08.2025 u 15:11

Grece Ghanem
Grece Ghanem Izvor: Profimedia / Autor: Bertrand Gilles/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Živopisne boje i odvažni uzorci nešto je što je Kanađanki Grece Ghanem donijelo svjetsku slavu i status modne ikonu

Najpoznatiju sjedokosu 50+ modnu influencericu Grece Ghanem posebno vole zrelije dame koje u njenom stajlinzima nalaze vječnu inspiraciju. Ali, i svojevrsnu dozvolu da se posve opuste u stiliziranju svakodnevnih modnih kombinacija i s guštom biraju odvažnije krojeve i šarene boje.

Grece Ghanem opet briljira

Mini suknje, kožne hlače, haljine zanosnih izreza i jarke boje redom su dio stila ove slavne Kanađanke, koja uvijek pronađe način da zadivi milijune svojih pratiteljica na društvenim mrežama.

U jednoj od posljednjih objava plijenila je pozornost u jarko žuto-zelenom stajlingu, u kojem su se posebno istaknule sandale.

Elegantne sandale koje pomlađuju look

Riječ je o udobnom modelu ravnih potplata nalik natikačama, s velikom mašnom na gornjem dijelu - detaljem koji u trenu pomlađuje čitav look i unosi dozu ženstvenosti i elegancije u svaki stajling.

Ovakve sandale nose se na mini suknje, dugačke lepršave haljine, ali i na ponovno popularne bermude, koje su ovog ljeta također veliki favorit u outfitima 50+ modnih zaljubljenica.

Ukrašene sandale Izvor: Promo fotografije / Autor: promo

