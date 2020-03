Poseban režim za otpad zaraženih i onih u samoizloaciji u Sloveniji

Otpad osoba zaraženih koronavirusom i onih za koje se sumnja da su inficirani potpada pod poseban režim, navodi se u ponedjeljak u naputku koji je izdalo slovensko ministarstvo okoliša, a taj se otpad nikako ne smije odlagati u kontejnere za biološki otpad.

Za sve one kojima je potvrđena zaraza, ali i one koji sumnjivi da bi mogli imati Covid-19, do daljnjega ne vrijede dosadašnja pravila o odvajanju odnosno sortiranju kućnog otpada. To se odnosi na njihove osobne predmete, posebno materijal za jednokratnu upotrebu poput papirnatih rupčića, rukavica i maski, a isto tako i na otpatke nakon čišćenja njihovih prostora, primjerice krpi za jednokratnu upotrebu.

Takve predmete treba odložiti u plastičnu vreću koja se čvrsto stegne ili zalijepi, a onda stavi u dodatnu vreću i čuva najmanje tri dana, navodi se u uputi ministarstva okoliša.