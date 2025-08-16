Strah od Rusa: Hoće li ponovo oživjeti željeznička žila kucavica iz Prvog i Drugog svjetskog rata?

No, kako je Europska komisija poručila u odgovoru iz studenog 2024. godine, na pitanje belgijskog europarlamentarca Woutera Beke a, izgradnja pruge zahtijeva izričit pristanak Belgije, Nizozemske i Njemačke , a sama Komisija nema ovlast odlučiti o provedbi.

U Bruxellesu računaju na to da bi vojna mobilnost EU-a i NATO-a, kao odgovor na rastuću rusku prijetnju, mogla ubrzati realizaciju dijelom ugasle željezniče trase.

Belgija, Nizozemska i Njemačka intenziviraju pregovore o reaktivaciji povijesne željezničke pruge koja povezuje luku Antwerpen s njemački okrugom Ruhr, a prema pisanju medija belgijski premijer Bart De Weve r osobno je preuzeo vođenje projekta.

Iron Rhine postala je dio transeuropske prometne mreže (TEN-T) 2015. godine s ciljem da se kompletna mreža završi do 2050. godine s tim da bi željezničke veze prema sjevernomorskim lukama, navela je Komisija, trebalo ostvariti i puno prije tog roka.

Komisija je o odgovoru Bekeu navela da studije i ulaganja mogu biti prihvatljivi za sufinanciranje iz instrumenta Connecting Europe Facility (CEF). Međutim, dodali su tada, proračun za tekuće razdoblje, uključujući sredstva namijenjena projektima dvostruke – vojne i civilne – namjene, gotovo je iscrpljen.

Međutim, devet mjeseci kasnije, trasa dugačka oko 160 kilometara, od čega je dvadesetak posto van funkcije, ponovno je u fokusu.

Novac - ključ za nizozemski lokot

Iako se Belgija najviše zalaže za projekt, pregovori s Njemačkom, a posebno s Nizozemskom nisu i neće biti lagani. No ključ za tu bravu mogao bi biti novac. Naime, prema procjenama, od 2027. godine u europskom proračunu moglo bi biti dostupno 17 milijardi eura za projekte vojne mobilnosti – što bi moglo promijeniti nizozemski stav.

Luka Antwerpen ključna je za transport vojne opreme i LNG-a, a Europska unija 2022. uložila je 616 milijuna eura u infrastrukturu višestruke namjene. Uz to pruga mogla bi poslužiti i kao alternativni pravac za teret u slučajevima niskih vodostaja na Rajni, što je sve češća posljedica klimatskih promjena.

'Ovaj je projekt politički i zbog toga je premijer De Wever to osobno preuzeo na sebe', rekao je Thomas De Spiegelaere, glasnogovornik belgijskog ministarstva prometa.

Londonski ugovor

Korijeni projekta sežu u Ugovor iz Londona iz 1839., kojim je Belgiji priznato pravo da preko nizozemskog teritorija izgradi cestu ili kanal do pruske granice. To je pravo potvrđeno Ugovorom o Iron Rhineu iz 1873.. Belgija se na kraju odlučila za željeznicu, a izgradnja je započela 1868. Prvi vlakovi krenuli su 1879., a pruga je ubrzo postala ključna za industrijski promet.

Tijekom Drugog svjetskog rata bila je strateški važna za njemačku vojsku, a nakon oslobođenja Antwerpena Saveznici su je koristili za opskrbu fronta. Krajem 20. stoljeća promet je naglo opao. Od 1991. između Roermonda u Nizozemskoj i Mönchengladbacha u Njemačkoj vlakovi više ne voze, a dio trase u Nizozemskoj prolazi kroz zaštićeni nacionalni park De Meinweg, što je dodatan problem za ponovno stavljanje u funkciju.