Zelenski komentirao razgovor Trumpa i Putina: Uskoro slijedi i sastanak

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij najavio je da će se u ponedjeljak u Washingtonu sastati s Donaldom Trumpom kako bi razgovarali o rješavanju sukoba u Ukrajini, nakon sastanka američkog predsjednika s ruskim kolegom Vladimirom Putinom

Američki je predsjednik nakon susreta s Putinom na Aljasci razgovarao i s čelnicima NATO-a, priopćila je Bijela kuća, a razgovore je vodio na putu natrag u Washington, sletjevši u ranim jutarnjim satima u subotu. Na svom X računu Zelenskij je naveo da ga je Trump, tijekom poziva u subotu, informirao o "glavnim točkama" njegovog razgovora s ruskim predsjednikom na Aljasci.

"Bio je to dug razgovor, prvo između predsjednika Zelenskog i Trumpa, a zatim su im se pridružili i europski čelnici", priopćio je ured ukrajinskog predsjednika. Trump informirao NATO Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen bila je među onima koji su sudjelovali u pozivu, na kojem je Trump informirao europske čelnike o summitu, rekao je glasnogovornik von der Leyen. Dužnosnik NATO-a rekao je da je sudjelovao i glavni tajnik NATO-a Mark Rutte, dok je Elizejska palača potvrdila sudjelovanje francuskog predsjednika Emmanuela Macrona. Pozivu su se pridružili i čelnici iz Njemačke, Finske, Poljske, Italije i Velike Britanije, prema Europskoj komisiji.

