Zelenski komentirao razgovor Trumpa i Putina: Uskoro slijedi i sastanak

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij najavio je da će se u ponedjeljak u Washingtonu sastati s Donaldom Trumpom kako bi razgovarali o rješavanju sukoba u Ukrajini, nakon sastanka američkog predsjednika s ruskim kolegom Vladimirom Putinom
Američki je predsjednik nakon susreta s Putinom na Aljasci razgovarao i s čelnicima NATO-a, priopćila je Bijela kuća, a razgovore je vodio na putu natrag u Washington, sletjevši u ranim jutarnjim satima u subotu.
Na svom X računu Zelenskij je naveo da ga je Trump, tijekom poziva u subotu, informirao o "glavnim točkama" njegovog razgovora s ruskim predsjednikom na Aljasci.
"Bio je to dug razgovor, prvo između predsjednika Zelenskog i Trumpa, a zatim su im se pridružili i europski čelnici", priopćio je ured ukrajinskog predsjednika.
Trump informirao NATO
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen bila je među onima koji su sudjelovali u pozivu, na kojem je Trump informirao europske čelnike o summitu, rekao je glasnogovornik von der Leyen.
Dužnosnik NATO-a rekao je da je sudjelovao i glavni tajnik NATO-a Mark Rutte, dok je Elizejska palača potvrdila sudjelovanje francuskog predsjednika Emmanuela Macrona. Pozivu su se pridružili i čelnici iz Njemačke, Finske, Poljske, Italije i Velike Britanije, prema Europskoj komisiji.
Ništa od konkretnog rješenja
Dugo očekivani summit na Aljasci nije donio dogovor o rješavanju ili primirju u ruskoj agresiji na Ukrajinu, iako su i Trump i Putin opisali razgovore kao produktivne prije povratka kući.
Tijekom kratkog pojavljivanja pred medijima nakon gotovo trosatnog sastanka na Aljasci, dvojica čelnika rekla su da su postigli napredak o neodređenim pitanjima. Ali nisu ponudili nikakve detalje niti su odgovarali na pitanja.
Trump također nije odgovarao na pitanja kada je sletio u Sjedinjene Države u Zajedničku bazu Andrews.
Tijekom predsjedničke kampanje i po preuzimanju dužnosti, Trump je najavljivao da će brzo okončati rat u Ukrajini koji je započeo ruskom invazijom 2022. godine, ali do sada nije ispunio to obećanje.