Stožer: Varaždinci, ne zloupotrebljavajte propusnice za odlazak u gorice

S obzirom na zabranu napuštanja mjesta prebivališta, odnosno izdavanje propusnica samo za građane koji moraju na posao, načelnik varaždinskog Stožera civilne zaštite Zlatan Avar apelirao je u ponedjeljak na Varaždince da ne zloupotrebljavaju propusnice za odlazak u gorice

'Molim vas, ne zloupotrebljavajte to što je nama Varaždincima bitno - da svatko ode u gorice. Vidimo da trend porasta zaraženih koronavirusom ide prema gore, zbog toga se donose sve mjere. Još jednom poruka je: ostanite doma', rekao je Avar na konferenciji za novinare.

Nastavlja se prijevoz na posao i s posla tamo gdje je već bio organiziran, a to su poslodavci dužni osigurati za svoje djelatnike. Avar je pozvao da se radi od kuće gdje god se može te naglasio da gradski Stožer civilne zaštite neće zatvarati proizvodne tvrtke.

'Tek ako Nacionalni stožer odluči da se ide u zatvaranje industrije, onda ćemo to zatvoriti. Isto to vrijedi i za građevinare. Do daljnjeg oni rade, sa svim mjerama koje su donesene, kako na nacionalnoj tako i na lokalnoj razini', kazao je.

Od ponedjeljka u podne, odlukom Stožera civilne zaštite Grada Varaždina, nema naplate parkiranja u gradu, osim u podzemnoj garaži.

Iako u Varaždinu nije proglašena elementarna nepogoda zbog potresa, svi koji imaju vidljiva veća oštećenja štetu su pozvani zabilježiti i putem elektroničke pošte prijaviti gradskom Upravnom odjelu za komunalne poslove.