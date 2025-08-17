Kinezi imaju novi moćni amfibijski jurišni brod: Bazen za lebdeća plovila i paluba puna helikoptera

Kina je ovih dana službeno uvela u upotrebu četvrti amfibijski jurišni brod klase Tip 075, čime je nastavila razvoj flote takvih tipova plovila koji pokazuju kineske strateške ambicije u regiji i želju za proširenjem ekspedicijskih sposobnosti svoje mornarice te mogućim iskrcavanjem na Tajvan. Četvrti po redu brod klase Tip 075 nosi naziv Hubei po kineskoj provinciji smještenoj u središnjem dijelu zemlje, a tportal donosi više o njegovim borbenim sposobnostima

Vijest o uvođenju četvrtog broda klase Tip 075 u službenu upotrebu objavila je kineska državna televizija CCTV u reportaži posvećenoj 98. obljetnici osnutka Narodnooslobodilačke vojske Kine. CCTV je u televizijskom prilogu prikazao isječke Hubeija i plovila Hainan, amfibijskog broda iste klase koji su zajedno predvodili formaciju brodova i održali vježbu u Južnom kineskom moru. Favoriziraju se manje dimenzije, slične američki brodovima Formacija je također uključivala četiri amfibijska desantna broda klase Tip 071, dok je Hubei sudjelovao u integracijskoj vježbi s desantnim plovilom sa zračnim jastukom klase Tip 726. Vjeruje se kako Kina ima petnaestak desantnih plovila sa zračnim jastukom klase Tip 726, koji su nešto veći od sličnih američkih plovila, ali manji od ruske klase Zubr, a mogu nositi samo jedan glavni borbeni tenk poput Tipa 96 ili četiri oklopna vozila.

Brod Hubei porinut je sredinom prosinca 2023. u brodogradilištu Hudong-Zhonghua u Šangaju. Nakon porinuća brod je tijekom prošle godine prolazio kroz opsežna morska ispitivanja i testove pristajanja. Klasa kojoj pripada Hubei nastala je 2011. u Institutu za pomorski dizajn i istraživanje koji djeluje unutar Kineske državne brodogradnje, a rad na dizajnu plovila potrajao je pet godina. Navodno je Odjel za razvoj opreme kineskog Središnjeg vojnog povjerenstva favorizirao manje dimenzije, slične američkim desantnim brodovima, a istovremeno nešto većih proporcija od proširenog amfibijskog transportnog doka klase Tip 071. Spomenuti odjel bio je zabrinut da postojeći pogonski sustav nije dovoljan za dimenzije koje su predložili konstruktori, ali je na kraju prevladala ideja koju su izložili idejni tvorci broda.

Izvor: tportal.hr

Bazeni za lebdeća plovila i oklopne amfibije Fotografije Hainana, prvog broda u klasi, pojavile su se u lipnju 2019. dok je plovilo još uvijek bilo na suhom doku. Hainan je u travnju 2020. pretrpio manji požar tijekom opremanja, ali taj incident nije usporio gradnju pa je taj brod pušten u rad točno godinu dana kasnije, dok je početnu operativnu sposobnost dosegnuo u ožujku 2022. godine. U studenom te godine Peking je objavio da su prva dva broda klase Tip 075 spremna za borbeno djelovanje. Klasa Tip 075 ima istisninu od 40.000 tona, dok je paluba dužine 226, a širine 36 metara. Na palubi postoji čak sedam uzletišta, njih šest na lijevoj strani te jedno na krmi broda. Prednje dizalo za zrakoplove može nositi jedan srednji helikopter sa sklopljenim rotorom, dok je krmeno dizalo nešto veće i može nositi helikoptere tipa Z-8 sa sklopljenim rotorima.

Na prednjoj strani broda nalaze se još dva dizala za ukrcaj i istovar različitog naoružanja. Unutarnji hangar je dužine 150 metara, širine 20 i visine šest metara. Prema dostupnim podacima, klasa Tip 075 može upravljati s 20 do 35 zrakoplova, uglavnom helikoptera i bespilotnih letjelica. Plovila klase Tip 075 također imaju palube s bazenima koji se mogu naplaviti radi smještaja i iskrcavanja lebdećih plovila i oklopnih amfibijskih jurišnih vozila te palubu s vozilima koja čini jedan kontinuirani prostor. Paluba s bazenima ima vrata širine 20 metara i može biti dugačka 90 metara, što je dovoljno za smještaj dva do tri desantna plovila sa zračnim jastucima klase Tip 726. Paluba s vozilima dovoljno je velika za amfibijsku mehaniziranu pješačku satniju marinaca te dodatne oklopne ili topničke elemente veličine voda. Pojedini izvori navode kako klasa Tip 075 može primiti sveukupno 60 oklopnih borbenih vozila.

China launched its new-generation amphibious assault ship, the Sichuan, in Shanghai on Friday. Join Xinhua for an aerial view of the vessel. pic.twitter.com/EfOX0jenGp — China Xinhua News (@XHNews) December 27, 2024

U međuvremenu pristigla i potpuno nova klasa Klasa kojoj pripada Hubei ima smještajne kapacitete za oko 800 vojnika, a ključni sustav samoobrane čine dva sedmocijevna rotacijska topa kalibra 30 milimetara iz klase Tip 730. Ti topovi montirani su u zatvorenu automatsku kupolu, a navode se radarom i elektrooptičkim sustavima za praćenje. Maksimalna brzina paljbe je 5800 metaka u minuti, dok efektivni domet iznosi tri kilometra. Također, klasa Tip 075 ima mogućnost integracije dva lansirna sustava za projektile zemlja–zrak kratkog dometa tipa HQ-10. Riječ je o sustavu koji je trenutno u upotrebi kao točkasti obrambeni raketni sustav. Projektili kao pogon koriste kruto gorivo, a radni domet proteže se od 500 metara do devet kilometara. Visina leta projektila iznosi od 1,5 metara do šest kilometara, s time da za sustav navođenja koristi infracrveno snimanje (IIR).

China launches its first Type 076 amphibious assault ship, the Sichuan, featuring advanced tech like electromagnetic catapults and a full-length flight deck, boosting naval capabilities in far seas. https://t.co/3KTkWZrjVN pic.twitter.com/mLnShsGDLP — China Xinhua News (@XHNews) December 27, 2024