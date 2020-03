Božinović naredio racionalnost u izdavanju dozvola za kretanje

Ministar unutarnjih poslova i voditelj Nacionalnog stožera civilne zaštite Davorin Božinović naredio je u ponedjeljak svim pravnim osobama, stožerima civilne zaštite i policiji da budu racionalni u izdavanju dozvola za kretanje

'To je poanta. Ako ne želite da se zaustave gospodarske aktivnosti, budite racionalni i dajte dozvole. Organizirajte posao da se on može obavljati uz minimalan broj ljudi. To je glavna poruka', kazao je Božinović.