Washington ponudio Kijevu sigurnosna jamstva: Garantiramo, ali uz pristanak Putina

"Kao jednu od sigurnosnih jamstava za Ukrajinu, američka strana je ponudila garanciju tipa članka 5, izvan NATO-a, uz prethodni pristanak (Vladimira) Putina", istaknuo je izvor.

Dodao je da je Trump iznio ponudu u telefonskom razgovoru s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem i da je ponovljena kasnije u nastavku tog poziva s europskim liderima.

Izvor je rekao da pojedinosti o tome kakva će biti američka uloga još nisu poznati. Prema članku 5, napad na jednu od 32 članice smatra se napadom na cijeli NATO.

Zelenski: Treba nam dugoročna sigurnost

"Treba nam dugoročna sigurnost koja uključuje i Europu i SAD", napisao je Zelenskij na X-u nakon telefonskog razgovora. Istaknuo je da o teritorijalnim pitanjima može odlučivati samo Ukrajina.

Taijanska premijerka Giorgia Meloni potvrdila je u subotu da su Trump i ruski predsjednik Vladimir Putin na sastanku na Aljasci u petak razgovarali o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu.

"Ključna točka su sigurnosna jamstva koja bi spriječila ruske invazije u budućnosti i to je najzanimljiviji dio razgovora u Anchorageu," rekla je Meloni u priopćenju.