PO UZORU NA ČLANAK 5. NATO-a

Washington ponudio Kijevu sigurnosna jamstva: Garantiramo, ali uz pristanak Putina

M.Č./Hina

16.08.2025 u 13:54

Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski Izvor: EPA / Autor: Tolga Akmen
Sjedinjene Američke Države su u subotu Ukrajini ponudile sigurnosna jamstva slična onome iz članka 5. NATO-a, ali bez formalnog pristupanja Sjevernoatlantskom savezu, objavili su diplomatski izvori

"Kao jednu od sigurnosnih jamstava za Ukrajinu, američka strana je ponudila garanciju tipa članka 5, izvan NATO-a, uz prethodni pristanak (Vladimira) Putina", istaknuo je izvor.

Dodao je da je Trump iznio ponudu u telefonskom razgovoru s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem i da je ponovljena kasnije u nastavku tog poziva s europskim liderima.

Izvor je rekao da pojedinosti o tome kakva će biti američka uloga još nisu poznati. Prema članku 5, napad na jednu od 32 članice smatra se napadom na cijeli NATO.

Zelenski: Treba nam dugoročna sigurnost

"Treba nam dugoročna sigurnost koja uključuje i Europu i SAD", napisao je Zelenskij na X-u nakon telefonskog razgovora. Istaknuo je da o teritorijalnim pitanjima može odlučivati samo Ukrajina.

Taijanska premijerka Giorgia Meloni potvrdila je u subotu da su Trump i ruski predsjednik Vladimir Putin na sastanku na Aljasci u petak razgovarali o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu.

"Ključna točka su sigurnosna jamstva koja bi spriječila ruske invazije u budućnosti i to je najzanimljiviji dio razgovora u Anchorageu," rekla je Meloni u priopćenju.

Trump iznio raniji talijanski prijedlog

Dodala je da je Trump iznio raniji talijanski prijedlog o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu "inspiriranima člankom 5 NATO-a".

Britanski premijer Keir Starmer pozdravio je spremnost SAD-a da pruži sigurnosne garancije za Ukrajinu u sklopu bilo kojeg dogovora o okončanju rata.

"To je važan napredak i bit će ključno u odvraćanju Putina", istaknuo je Starmer.

