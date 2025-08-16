-
90'
Kraj utakmice; Dinamo je pobijedio na Rujevici 2:0
-
90'
Radeljiću žuti karton jer je gurnuo Valinčića
-
90'
Igrat će se pet minuta sudačke nadoknade
-
90'
Dvostruka promjena u Dinamu; Soldo i Galešić ušli, Lisica i Ljubičić izašli
-
87'
Imala je Rijeka slobodni udarac, Janković je ubacio, ali Radeljićeva povratna lopta nije bila dobra
-
85'
Ušao je Kreilach, izašao Oreč
-
84'
Evo i Kulenovića, ali neprecizan je
-
78'
Nova prigoda za Rijeku, pucao je Janković, ali Nevistić brani. No, da je i zabio, pogodak mu ne bi bio priznat jer je bio u zaleđu
-
77'
Još jedna velika prilika za Rijeku, sada Nevistiću prijeti Čop
-
75'
Mudražija i Kulenović su ušli, izašli Stojković i Beljo
SUPERSPORT HNL
Dinamo slavio na Rujevici golovima Belje; Rijeka ima za čime žaliti
Slavlje igrača Dinama
Izvor: Pixsell / Autor: Goran Kovacic/PIXSELL
RIJEKA
0:2
DINAMO
Reading
U derbiju 3. kola SuperSport HNL-a Dinamo je na Rujevici pobijedio Rijeku 2:0. Oba gola zabio je Dion Drena Beljo. U nastavku je Rijeka 'stisnula' Modre, ali nisu imali ni sreće, ni preciznosti