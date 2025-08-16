SUPERSPORT HNL

Dinamo slavio na Rujevici golovima Belje; Rijeka ima za čime žaliti

Slavlje igrača Dinama

Izvor: Pixsell  /  Autor: Goran Kovacic/PIXSELL
RIJEKA
0:2
DINAMO
  • S.Š.
  • Zadnja izmjena 16.08.2025 23:50
  • Objavljeno 16.08.2025 u 23:47
U derbiju 3. kola SuperSport HNL-a Dinamo je na Rujevici pobijedio Rijeku 2:0. Oba gola zabio je Dion Drena Beljo. U nastavku je Rijeka 'stisnula' Modre, ali nisu imali ni sreće, ni preciznosti
Rijeka - Dinamo 0:2 (3. kolo SHNL-a, sažetak) Izvor: tportal.hr / Autor: MAXSport/Croatel

  • 90'

    Kraj utakmice; Dinamo je pobijedio na Rujevici 2:0

  • 90'

    Radeljiću žuti karton jer je gurnuo Valinčića

  • 90'

    Igrat će se pet minuta sudačke nadoknade

  • 90'

    Dvostruka promjena u Dinamu; Soldo i Galešić ušli, Lisica i Ljubičić izašli

  • 87'

    Imala je Rijeka slobodni udarac, Janković je ubacio, ali Radeljićeva povratna lopta nije bila dobra

  • 85'

    Ušao je Kreilach, izašao Oreč

  • 84'

    Evo i Kulenovića, ali neprecizan je

  • 78'

    Nova prigoda za Rijeku, pucao je Janković, ali Nevistić brani. No, da je i zabio, pogodak mu ne bi bio priznat jer je bio u zaleđu

  • 77'

    Još jedna velika prilika za Rijeku, sada Nevistiću prijeti Čop

  • 75'

    Mudražija i Kulenović su ušli, izašli Stojković i Beljo

