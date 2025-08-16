Europa i dalje stoji uz Ukrajinu: Pritisnut ćemo Rusiju, pojačati sankcije

Zajednička izjava, koju su potpisali njemački kancelar Friedrich Merz, francuski predsjednik Emmanuel Macron, britanski premijer Keir Starmer i talijanska premijerka Giorgia Meloni, objavljena je nakon što ih je Trump izvijestio o svojim razgovorima s Putinom.

U priopćenju se navodi da sljedeći korak moraju biti razgovori s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem te da su spremni za samit s Trumpom i Zelenskim.

Trump je nakon razgovora s Putinom izjavio da Ukrajina treba pristati na dogovor s Rusijom kojim bi se okončao rat.

Dodao je da se s ruskim čelnikom složio kako je najbolji put do toga izravno postizanje mirovnog sporazuma, a ne privremeno primirje, čemu su se dosad protivili Kijev i njegovi europski saveznici.