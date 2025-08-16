naKON SAMITA NA ALJASCI

Europa i dalje stoji uz Ukrajinu: Pritisnut ćemo Rusiju, pojačati sankcije

M.Č./Hina

16.08.2025 u 13:41

Keir Starmer, Giorgia Meloni, Volodimir Zelenski, Donald Tusk, Friedrich Merz
Keir Starmer, Giorgia Meloni, Volodimir Zelenski, Donald Tusk, Friedrich Merz Izvor: EPA / Autor: SEM VAN DER WAL
Bionic
Reading

Nekoliko europskih čelnika u subotu je zajednički obećalo nastavak podrške Ukrajini i održavanja pritiska na Rusiju sve do završetka rata, nakon što su na Aljasci sastali američki predsjednik Donald Trump i ruski predsjednik Vladimir Putin

Zajednička izjava, koju su potpisali njemački kancelar Friedrich Merz, francuski predsjednik Emmanuel Macron, britanski premijer Keir Starmer i talijanska premijerka Giorgia Meloni, objavljena je nakon što ih je Trump izvijestio o svojim razgovorima s Putinom.

Vladimir Putin i Donald Trump - press konferencija nakon sastanka
  • Vladimir Putin i Donald Trump - press konferencija nakon sastanka
  • Vladimir Putin i Donald Trump - press konferencija nakon sastanka
  • Vladimir Putin i Donald Trump - press konferencija nakon sastanka
  • Vladimir Putin i Donald Trump - press konferencija nakon sastanka
  • Vladimir Putin i Donald Trump - press konferencija nakon sastanka
    +3
Vladimir Putin i Donald Trump - press konferencija nakon sastanka Izvor: Profimedia / Autor: Drew ANGERER / AFP / Profimedia

U priopćenju se navodi da sljedeći korak moraju biti razgovori s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem te da su spremni za samit s Trumpom i Zelenskim.

Trump je nakon razgovora s Putinom izjavio da Ukrajina treba pristati na dogovor s Rusijom kojim bi se okončao rat.

Dodao je da se s ruskim čelnikom složio kako je najbolji put do toga izravno postizanje mirovnog sporazuma, a ne privremeno primirje, čemu su se dosad protivili Kijev i njegovi europski saveznici.

Spomenuta izjava europskih čelnika, koju su potpisali i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, poljski premijer Donald Tusk, finski predsjednik Alexander Stubb te predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa, naglašava kako Ukrajina mora imati "nepokolebljiva“ sigurnosna jamstva za obranu svog teritorijalnog integriteta.

"Na Ukrajini je da odlučuje o vlastitom teritoriju. Međunarodne granice ne smiju se mijenjati silom", navodi se u izjavi.

Sastanak Trumpa i Putina
  • Sastanak Trumpa i Putina
  • Sastanak Trumpa i Putina
  • Sastanak Trumpa i Putina
  • Sastanak Trumpa i Putina
  • Sastanak Trumpa i Putina
Sastanak Trumpa i Putina Izvor: Profimedia / Autor: Andrew Harnik / Getty images / Profimedia

"Naša potpora Ukrajini će se nastaviti. Odlučni smo učiniti više kako bismo osigurali da Ukrajina ostane snažna, s ciljem završetka borbi i postizanja pravednog i trajnog mira“, stoji u izjavi.

"Sve dok se ubijanja u Ukrajini nastavljaju, spremni smo održavati pritisak na Rusiju. Nastavit ćemo jačati sankcije i šire ekonomske mjere kako bismo opteretili rusku ratnu ekonomiju sve dok ne dođe do pravednog i trajnog mira", zaključuju europski lideri.

