NAKON SAMITA NA ALJASCI

Kremlj likuje: Zapadni mediji su u stanju bjesnila koje prelazi u potpuno ludilo

M.Č./Hina

16.08.2025 u 07:48

Vladimir Putin i Donald Trump
Vladimir Putin i Donald Trump Izvor: EPA / Autor: SERGEY BOBYLEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL
Bionic
Reading

Zapadni mediji koji izvještavaju o Rusiji kao izoliranoj zemlji „bijesni” su zbog sastanka ruskog predsjednika Vladimira Putina s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u petak na Aljasci, tvrdi glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova

Zapadni mediji koji izvještavaju o Rusiji kao izoliranoj zemlji „bijesni” su zbog sastanka ruskog predsjednika Vladimira Putina s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u petak na Aljasci, tvrdi glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova.

„Zapadni mediji su u stanju koje se može opisati kao bjesnilo koje prelazi u potpuno ludilo: tri godine izvještavali su da je Rusija izolirana, a danas gledaju crveni tepih, postavljen za dobrodošlicu ruskog predsjednika u SAD-u”, napisala je na platformi Telegram Maria Zaharova.

vezane vijesti

Dvojica čelnika srdačno su se rukovala pri susretu u vojnoj bazi Elmendorf-Richardson u Anchorageu na Aljasci, a nasmiješeni Trump čak je i zapljeskao Putinu dok mu je prilazio po crvenom tepihu.

Društvenim mrežama, popraćena kritikama, proširila se fotografija američkih vojnika koji Putinu postavljaju crveni tepih.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
KAOS U ZEMLJI

KAOS U ZEMLJI

'Rat' na ulicama srpskih gradova, policija suzavcem rastjeruje prosvjednike, oglasili se Vučić i Porfirije
POSLJEDICE NEVREMENA

POSLJEDICE NEVREMENA

Požar u Milni na Braču se proširio, gase ga svi vatrogasci s otoka
IZ OVALNOG UREDA

IZ OVALNOG UREDA

Trump poslao oštru poruku: Putin bi osvojio cijelu Ukrajinu, ali neće se zezati sa mnom

najpopularnije

Još vijesti