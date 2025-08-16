Kremlj likuje: Zapadni mediji su u stanju bjesnila koje prelazi u potpuno ludilo

Zapadni mediji koji izvještavaju o Rusiji kao izoliranoj zemlji „bijesni” su zbog sastanka ruskog predsjednika Vladimira Putina s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u petak na Aljasci, tvrdi glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova.

„Zapadni mediji su u stanju koje se može opisati kao bjesnilo koje prelazi u potpuno ludilo: tri godine izvještavali su da je Rusija izolirana, a danas gledaju crveni tepih, postavljen za dobrodošlicu ruskog predsjednika u SAD-u”, napisala je na platformi Telegram Maria Zaharova.