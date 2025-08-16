Pogledajte najsporniji trenutak derbija! Đalović divljao i tražio penal, Kolarić mu dao karton

Dinamo je od samog početka bolja momčad i to je kapitalizirao u 24. minuti. Sjajna akcija, odličan pas Ljubičića i Beljo je nemilosrdan. U slavlju ga je suigrač Valinčić udario glavom u glavu pa je pukla arkada i potekla je krv.

U 31. minuti Dinamo je poveo 2:0. Ndkockyt je srušio Vidovića, a za Kolarića nije bilo dvojbe i pokazao je na bijelu točku. Riječani su se žalili, ali nije došlo do promjene odluke. Beljo je bio siguran.

No, na početku nastavka Rijeka je krenula na sve ili ništa i moglo je biti svašta kad je Valinčić u 49. minuti povukao Fruka u 16 metara Dinama. Igrači Rijeke su skočili, Đalović je na klupi divljao, ali za Kolarića to nije bio penal. Na kraju svega samo je trener Rijeke zaradio žuti karton.