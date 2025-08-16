je li ovo penal?

Pogledajte najsporniji trenutak derbija! Đalović divljao i tražio penal, Kolarić mu dao karton

S.Č.

16.08.2025 u 22:22

Nesuđeni penal za Rijeku
Nesuđeni penal za Rijeku Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport
Bionic
Reading

U derbiju 3. kola SuperSport HNL-a Dinamo je na Rujevici pobijedio Rijeku 2:0. Oba gola zabio je Dion Drena Beljo. U nastavku je Rijeka 'stisnula' Modre, ali nisu imali ni sreće, ni preciznosti

Dinamo je od samog početka bolja momčad i to je kapitalizirao u 24. minuti. Sjajna akcija, odličan pas Ljubičića i Beljo je nemilosrdan. U slavlju ga je suigrač Valinčić udario glavom u glavu pa je pukla arkada i potekla je krv.

vezane vijesti

U 31. minuti Dinamo je poveo 2:0. Ndkockyt je srušio Vidovića, a za Kolarića nije bilo dvojbe i pokazao je na bijelu točku. Riječani su se žalili, ali nije došlo do promjene odluke. Beljo je bio siguran.

No, na početku nastavka Rijeka je krenula na sve ili ništa i moglo je biti svašta kad je Valinčić u 49. minuti povukao Fruka u 16 metara Dinama. Igrači Rijeke su skočili, Đalović je na klupi divljao, ali za Kolarića to nije bio penal. Na kraju svega samo je trener Rijeke zaradio žuti karton.

Rijeka - Dinamo (Rijeka traži penal) Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
SUPERSPORT HNL

SUPERSPORT HNL

Dinamo slavio na Rujevici golovima Belje; Rijeka ima za čime žaliti

RIJEKA
0:2
DINAMO
je li ovo penal?

je li ovo penal?

Pogledajte najsporniji trenutak derbija! Đalović divljao i tražio penal, Kolarić mu dao karton
SENZACIJA

SENZACIJA

Šok s Poljuda! Garcia seli Livaju na klupu?!

najpopularnije

Još vijesti