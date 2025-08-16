Zelenski odbacio Putinov zahtjev, u ponedjeljak ide na sastanak s Trumpom

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u subotu da Ukrajina treba postići dogovor o okončanju rata s Rusijom jer je "Rusija vrlo velika sila, a oni nisu", nakon što je bio domaćin summita na kojem je, prema izvješćima, Vladimir Putin tražio više ukrajinske zemlje

U naknadnom brifingu s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, izvor upoznat s raspravom citirao je Trumpa koji je rekao da je ruski čelnik ponudio zamrzavanje većine frontovnih linija ako kijevske snage prepuste cijeli Doneck, industrijsku regiju koja je jedna od glavnih meta Moskve. Zelenski je odbacio zahtjev, rekao je izvor. Rusija već kontrolira petinu Ukrajine, uključujući oko tri četvrtine Donecke oblasti, u koju je prvi put ušla 2014. godine. Mirovni sporazum bez prethodnog prekida vatre Trump je također rekao da se složio s Putinom da se mirovni sporazum treba tražiti bez prethodnog prekida vatre, koji su tražili Ukrajina i njezini europski saveznici, do sada uz podršku SAD-a.

Zelenski je rekao da će se u ponedjeljak sastati s Trumpom u Washingtonu, dok su europski saveznici Kijeva pozdravili Trumpove napore, ali su obećali podržati Ukrajinu i pooštriti sankcije Rusiji. Izvor je rekao da su i europski čelnici pozvani da prisustvuju tim razgovorima. Trumpov sastanak s Putinom na Aljasci u petak, prvi summit SAD-a i Rusije otkako je Moskva pokrenula potpunu invaziju na Ukrajinu u veljači 2022., trajao je samo tri sata.

Prvi susret Trumpa i Putina







