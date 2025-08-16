Viktor Orban nakon sastanka Trumpa i Putina: Sada je gotovo

"Godinama smo gledali kako dvije najveće nuklearne sile dokidaju okvir svoje suradnje i šalju jedna drugoj poruke", napisao je Orban na Facebooku. "Sada je gotovo. Svijet je danas sigurnije mjesto nego što je bio jučer."

I njegov ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto ocijenio je da je „svijet sigurnije mjesto sve dok postoji dijalog između SAD-a i Rusije na najvišoj razini.

"Svaka čast obojici predsjednika što su omogućili ovaj samit. Danas je još jednom potvrđeno: rat u Ukrajini neće se riješiti na bojnom polju, već za pregovaračkim stolom. Mir se može postići samo pregovorima, dijalogom i otvorenim diplomatskim kanalima“.