Viktor Orban nakon sastanka Trumpa i Putina: Sada je gotovo

M.Č./Hina

16.08.2025 u 12:03

Viktor Orban
Viktor Orban Izvor: EPA / Autor: Olivier Matthys
Svijet je sigurnije mjesto nakon sastanka američkog predsjednika Donalda Trumpa s ruskim kolegom Vladimirom Putinom na Aljasci, izjavio je u subotu mađarski premijer Viktor Orban

"Godinama smo gledali kako dvije najveće nuklearne sile dokidaju okvir svoje suradnje i šalju jedna drugoj poruke", napisao je Orban na Facebooku. "Sada je gotovo. Svijet je danas sigurnije mjesto nego što je bio jučer."

I njegov ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto ocijenio je da je „svijet sigurnije mjesto sve dok postoji dijalog između SAD-a i Rusije na najvišoj razini.

"Svaka čast obojici predsjednika što su omogućili ovaj samit. Danas je još jednom potvrđeno: rat u Ukrajini neće se riješiti na bojnom polju, već za pregovaračkim stolom. Mir se može postići samo pregovorima, dijalogom i otvorenim diplomatskim kanalima“.

„Mađarska stoji iza ovoga već 3,5 godine, za razliku od Bruxellesa i proratnih europskih političara“, poručio je mađarski diplomat na X-u.

Američki i ruski predsjednici održali su u petak sastanak u Anchorageu na Aljasci, na kraju kojega su izvijestili da su se složili oko mnogih pitanja, premda sastanak nije iznjedrio dogovor oko kraja rata u Ukrajini. 

