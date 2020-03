Još tri potvrđena slučaja koronavirusa u Dubrovniku

Tri su nova zaražena koronavirusom u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, 32 nalaza od subote su negativna, a čekaju se nalazi za nedjeljnih testiranja za 24 osobe, izvijestio je Županijski stožer civilne zaštite

Cebalo: Kršitelji samoizolacije - ostanite napokon doma

'Jesu li oni svjesni da su potencijalni ubojice svojih najmilijih? Više ih ne molimo da ostanu doma, jer ti apeli nisu urodili rezultatom. Takvim neodgovornim ponašanjem netko će možda preminuti. Ostanite napokon više doma!', naglasio je Cebalo.

Demantirao je medijske napise o šest zaraženih djelatnika ljekarni u županiji, istaknuvši kako je sedam ljekarnika u samoizolaciji, a nalazi su im negativni. Uz to je naglasio kako je nacionalni stožer u nedjelju dostavio Dubrovniku određenu količinu zaštitne opreme, a još jedna se očekuje tijekom dana.

Ravnatelj županijskog Zavoda za javno zdravstvo Mato Lakić rekao je kako su novozaražene osobe kontakti već poznatih pozitivnih osoba.

'To je dobro i kontrolirano jer su te osobe već bile u samoizolaciji. Nadam se da ćemo tijekom dana obraditi i sve njihove kontakte pa ćemo znati nešto više i o njima“, istaknuo je Lakić. Dodao je kako trenutno u Zavodu 24 sata na dan radi pet epidemiologa i dvije specijalizantice epidemiologije, uz liječnike drugih specijalizacija te sanitarne inženjere. „Zasad još uvijek izdržavamo, bez stanke. Vidjet ćemo što će biti ako bude više oboljelih, hoćemo li uopće stići to sve. Osim koronavirusa, imamo i druge bolesti, od infarkta do karcinoma. Osobe s blagim simptomima nisu prioritet, ukoliko im se ne pogorša zdravlje. Ne smijemo opteretiti bolnicu koja je ključ epidemije i mora izdržati prihvat težih bolesnika kojih će, nažalost, biti', rekao je Lakić.

Objasnio je kako se koronavirus nalazi u respiratornom traktu - u nosu i ustima, te se kapljično prilikom disanja, govora te posebno kašljanja i kihanja u većim količinama izlazi vani.

'Može neko vrijeme ostati u zraku, ali najčešće pada nekome na lice, nos ili usta te direktno ulazi u drugu osobu, ili pada na razne površine, gdje se zadržava u danima kraće vrijeme. Ako netko dirne tu površinu pa ne opere ruke pa se njima hrani ili dira nos, oči i usta, unosi virus u sebe. Zato je ključno da osobe sa respiratornim simptomima, a ne mora biti Covid-19, nose obavezno masku u najnužnijim kontaktima. Zato je bitna i dezinfekcija površina', objasnio je Lakić.

Dobroslavić: Imamo kapacitete, ali situacija je i dalje ozbiljna

Ravnatelj dubrovačke bolnice Marijo Bekić rekao je kako je na zaraznom odjelu bolnice još uvijek pet pacijenata s dobrim općim stanjem.

'Novi zaraženi su epidemiološki povezani sa zaraženima u Zračnoj luci Dubrovnik ili u privatnoj zdravstvenoj ustanovi', ustvrdio je Bekić. Istaknuo je kako je "do dvadeset djelatnika" bolnice u samoizolaciji, što ne ometa rad odjela, te napomenuo kako će se od idućeg ponedjeljka svi brisevi slati u KBC Split.

Načelnik Policijske uprave dubrovačko-neretvanske Ivan Pavličević rekao je kako je na snagu stupila odluka o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka, a da se na stranicama Ravnateljstva Civilne zaštite mogu saznati detalji tko je izuzet od odluke, a tko i kome izdaje propusnice.

Dubrovačko-neretvanski župan Nikola Dobroslavić kako je cilj da u trenutku vrhunca krize Stožer ima raspoložive kapacitete u ljudstvu i opremi. Dodao je kako je situacija i dalje vrlo ozbiljna te da se treba ponašati vrlo odgovorno.

'Opet apeliram da oni koji mogu ostanu doma te da drže razmak između drugih, pridržavaju se higijenskih navika. Jednako tako ćemo se zaštititi od zaraze. I mi i naše zdravstveno osoblje koje će pružiti pomoć svima oboljelima', istaknuo je Dobroslavić.

Zbog više požara na području županije župan je upozorio građane da ne pale vatru na otvorenom jer se time troše resursi vatrogastva.