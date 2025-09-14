Punoljetni iPhone: Pogledajte kako se kroz 18 godina mijenjao i oblikovao svijet tehnologije

Appleov pametni telefon postavio je temelje današnjoj globalnoj industriji ne samo tih uređaja, već i svih onih pratećih, poput aplikacija za mobitele, slušalica i druge opreme

Na tradicionalnom rujanskom događanju u Apple Parku u utorak je predstavljen novi iPhone 17 kao središnja zvijezda, a uz njega i nove slušalice AirPods Pro 3, zatim Apple Watch 11, Apple Watch SE3 i sportski Apple Watch Ultra 3, kao i potpuno novi iPhone Air te iPhone 17 Pro. >>Pročitajte više OVDJE<< Appleov pametni telefon još prije 18 godina zauvijek je promijenio svijet tehnologije – postavio je temelje današnje industrije, ali i cijelog ekosustava aplikacija, slušalica, satova i druge opreme koja prati iPhone.

Kako se iPhone razvijao od 2007. do danas Kada je suosnivač Applea i tadašnji glavni izvršni direktor Steve Jobs predstavio originalni iPhone 29. lipnja 2007., nazvao ga je 'iPodom, telefonom i internetskim komunikatorom', sve u jednom. Prvi iPhone postavio je temelje modernog pametnog telefona, uvodeći eru u kojoj su džepna računala koja mogu odgovoriti na bilo koje pitanje pritiskom na dugme postala norma. Sve od načina na koji radimo, komuniciramo, kupujemo, putujemo, upravljamo financijama i zabavljamo se može biti obavljeno putem njega, a za desetke milijuna ljudi diljem svijeta to je iPhone. Taj je uređaj postao Appleova zlatna koka i u prošlom tromjesečju donio mu 45 milijardi američkih dolara prihoda. Pogledajmo kako se iPhone razvijao od 2007. do danas.

Izvorni iPhone (2007.) Pametni telefon s kojim je sve počelo imao je 3,5-inčni (8,89 centimetara) zaslon, kameru od dva megapiksela i maksimalno 16 gigabajta memorije. Još nije podržavao aplikacije trećih strana. Bio je ključan u postavljanju standarda za cijelu industriju u nastajanju. Njegov zaslon osjetljiv na više dodira odjednom, naprimjer, otvorio je put operativnim sustavima kakve danas nalazimo ne samo u pametnim telefonima, već i u tablet, prijenosnim i stolnim računalima. iPhone 3G (2008.) U ovo izdanje dodane su nove mogućnosti, poput GPS senzora za praćenje lokacije, podrške za 3G mreže i bržih performansi. S njim je došla i trgovina aplikacijama App Store, transformirajući iPhone od običnog mobilnog uređaja sposobnog za pristup webu do potpune računalne platforme. Danas App Store sadrži blizu dva milijuna aplikacija, oko kojih je nastala posve nova industrija. iPhone 3GS (2009.) iPhone 3GS donio je poboljšanja poput kamere s tri MP, glasovnog upravljanja i duljeg trajanja baterije. Novi softver uveo je značajke koje su dugo bile standard, poput radnji izrezivanja, kopiranja i lijepljenja, kao i podršku za multimedijske poruke. iPhone 4 (2010.) Model iPhone 4 bio je prvi veliki redizajn od lansiranja. Imao je tanji profil i oštriji oblik od svojih prethodnika, upakiran u stakleno kućište s rubovima od nehrđajućeg čelika. Također je predstavio zaslon Retina, koji je od tada postao zaštitni znak Appleovih proizvoda, a bio je i prvi iPhone koji je nudio videopozive putem FaceTimea. Iako je iPhone 4 općenito bio dobro prihvaćen, kritiziran je ponajviše zbog problema s prijemom poziva (što je postalo poznato kao Antennagate). iPhone 4S (2011.) Glavna značajka iPhonea 4S bilo je uvođenje Appleovog digitalnog glasovnog asistenta. Danas se Siri može naći u gotovo svim Appleovim proizvodima, od Apple Watcha do Maca i HomePod Minija.

iPhone 5 (2012.) Peticu je obilježio još jedan važan redizajn. Zaslon je proširen na četiri inča (10,1 cm) da bi se bolje nosio s uređajima s operativnim sustavom Android, a njih su nudili Samsung i druge tvrtke. Bio je to i prvi Appleov pametni telefon s priključkom Lightning. iPhone 5S (2013.) 5S je prvi iPhone koji je dobio senzor otiska prsta Touch ID u tipki Home. Ova značajka zadržana je sve do lansiranja Face ID-ja na iPhoneu X 2017. godine i uvelike je odredila kako će biometrija biti korištena pri otključavanju uređaja. iPhone 5C (2013.) Šareni iPhone 5C pozicioniran je kao jeftinija alternativa top modelu te godine. Dolazio je u nizu boja, poput plave, zelene i žute, i bio je 100 američkih dolara jeftiniji. Nije imao senzor otiska prsta, radio je na procesoru prethodne generacije i imao plastično kućište. Bio je to presedan koji je utro put za jeftiniji iPhone XR i iPhone 11 u budućnosti.

iPhone 6 i iPhone 6 Plus (2014.) Uz brži procesor i veće mogućnosti pohrane, s ovim modelima stiglo je još jedno povećanje zaslona, ali, prvi put, i mogućnost biranja između dvije veličine zaslona. Bio je to odgovor na sve raznovrsniju ponudu Androida. No uređaji su redizajnirani u oblik koji su zadržali manje-više sve do 2017. godine, kad je došao iPhone X. iPhone 6s i iPhone 6s Plus (2015.) Ovi modeli bili su manje nadogradnje linije 6, uz jednu iznimku: dobili su značajku 3D Touch, pomoću koje je bilo moguće pristupiti prečacima dubljim pritiskom na zaslon. Mimo toga, nudili su brži procesor i kameru s 12 megapiksela. iPhone SE (2016.) Jeftinija alternativa top modelima imala je zaslon kakav je bio u modelima 5 i 5S te procesor kao u 6S, u to vrijeme najmoćniji Appleov smartfon.

iPhone 7 i iPhone 7 Plus (2016.) Sa sedmica je uklonjen 3,5-milimetarski utor za slušalice. Na njegovo mjesto postavljen je Lightning, a također je služio za punjenje. Iste godine predstavljene su bežične slušalice AirPods. iPhone 7 Plus bio je prvi s dvostrukom kamerom i portretnim načinom rada, a on omogućuje da objekt slike izgleda oštro na blago zamućenoj pozadini (bokeh). Ova dva modela bili su i prvi Appleovi pametni telefoni otporni na vodu. iPhone 8 i iPhone 8 Plus (2017.) Bili su među prvima s podrškom za bežično punjenje, a odlikovalo ih je i stakleno kućište, za razliku od prethodnih aluminijskih.

iPhone X (2017.) X je donio zaokret s podrškom za OLED tehnologiju u zaslonima, a oni su se protezali od ruba do ruba uređaja. Također je nudio podršku za prepoznavanje lica, a ostao je bez fizičke tipke Home. I bio je prvi čiji je početni model koštao više od tisuću američkih dolara. iPhone XS i iPhone XS Max (2018.) Nasljednici iPhonea X pojačani su bržim procesorom, boljom otpornošću na vodu i poboljšanom inačicom portretnog načina rada.

iPhone XR (2018.) Verzija koja je bila 250 dolara jeftinija od top modela dolazila je u širokom rasponu boja. Nije imala OLED zaslon i dvostruku kameru, ali je inače bila dosta slična skupljoj inačici.

iPhone 11 (2019.) S početnom cijenom od 700 dolara, ovo je u biti bio nasljednik XR-a. Imao je novi sustav s dvije kamere, što je uključivalo ultraširokokutni objektiv i podršku za noćni način rada, plus brži procesor i prednju kameru veće rezolucije.

iPhone 11 Pro i iPhone 11 Pro Max (2019.) Bili su to prvi iPhonei s kamerom s tri objektiva: širokokutnim, ultraširokokutnim i telefoto objektivom. Također su došli s novom mat završnom obradom i obnovljenim senzorom kamere. iPhone 12 i iPhone 12 Mini (2020.) Za ovaj model pripremljena je značajna promjena izgleda. Nestali su zaobljeni metalni rubovi koje je Apple koristio na iPhoneu 6, a zamijenio ih je elegantan četvrtast dizajn koji podsjeća na neke od ranijih iPhonea. Zaslon je bio OLED, a kamera poboljšana. Uvedena je podrška za mreže 5G i kompatibilnost s dodacima iz linije MagSafe, kao i jeftinija inačica Mini.

iPhone 12 Pro i iPhone 12 Pro Max (2020.) Skuplji modeli također su dobili veće zaslone od svojih prethodnika, kao i poboljšan sustav kamera s tri objektiva, mogućnosti proširene stvarnosti, brži procesor i dulje trajanje baterije. iPhone 13 i iPhone 13 Mini (2021.) Appleovi osnovni modeli iPhonea u 2021. ponudili su manja poboljšanja: svjetliji zaslon, nove načine rada kamere i njezine bolje performanse. Možda najveće poboljšanje bio je vijek trajanja baterije, a iPhone 13 došao je s većom baterijom, učinkovitijim zaslonom i boljom energetskom učinkovitošću zahvaljujući poboljšanom procesoru.

iPhone 13 Pro i iPhone 13 Pro Max (2021.) Za iPhone 13 Pro također je produljeno trajanje baterije - do 16 sati emitiranja videa u pojedinim testovima.

iPhone 14 i iPhone 14 Plus (2022.) Model iPhone 14 Plus dobio je novi, 6,7-inčni (17 cm) zaslon, iste veličine kao i onaj za iPhone 14 Pro Max. Poboljšano je trajanje baterije, unaprijeđena kamera te izbačena mogućnost stavljanja kartice SIM. Uz to, uveden je novi SOS sustav za hitne slučajeve koji korisnicima omogućuje povezivanje sa satelitima i obavještavanje hitnih službi, kao i značajka detekcije sudara. Početna cijena bila mu je 599 dolara.

iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max (2022.) Izrez na zaslonu napokon je dobio zaobljeniji izgled, nakon višegodišnjeg inzistiranja na pravokutnijem obliku. Novi izgled dobile su i obavijesti, a i prvi put uveden je Dynamic Island. Kamera je imala senzor od 48 MP umjesto dotadašnjih 12. Modeli Pro debitirali su s cijenom od 999 dolara.

iPhone 15 i iPhone 15 Plus (2023.) Veličina je ostala ista, ali petnaestice su dobile brži procesor, glavnu kameru od 48 MP, Dynamic Island i zaslon s višom razinom svjetline za sunčane dane. Redizajn je bio suptilan – mekši rubovi u usporedbi s posljednje tri generacije i matirano stražnje staklo – ali opcije boja su primjetno posvijetlile do blijedih pastelnih tonova. S ovim modelom debitirao je priključak USB-C, a početna cijena bila mu je 999 dolara.

iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro Max (2023.) Odlikovali su ih novi procesor A17 Pro, okvir od titana i kamera s peterostrukim zumom za iPhone 15 Pro Max. Apple je također zamijenio bočnu tipku za zvono/tišinu, značajku prisutnu u svakom iPhoneu od prve generacije, prilagodljivom akcijskom tipkom – prvom novom tipkom dodanom tom uređaju u 16 godina. Osim što i dalje može uključivati ​​i isključivati ​​zvono, akcijska tipka može otvarati i druge aplikacije, poput glasovnih bilješki ili kamere. Prošle godine najavljeno je da će linija Pro moći podržavati Apple Intelligence, Appleovu novu umjetnu inteligenciju. Početna cijena: 999 dolara.

iPhone 16 i iPhone 16 Plus (2024.) Najznačajniji novitet bila je podrška za Apple Intelligence, a tu su bile i značajke koje su uključivale alate za pisanje, emotikone generirane umjetnom inteligencijom, novu aplikaciju Image Playground za slike generirane u trenutku i mogućnosti 'vizualne inteligencije' kamere. Digitalni pomoćnik Siri također je obnovljen da bi bio dublje integriran u sustav i sposobniji za glasovne naredbe, uz prepoznavanje na zaslonu. Osnovni modeli dobili su ultraširokokutni autofokus kamere, a osvježen je dizajn vertikalne ovalne kamere i produljeno trajanje baterije (do 22 sata reprodukcije videa). Apple je također uveo tipku za upravljanje kamerom za cijelu seriju iPhonea 16, a ona omogućuje nekoliko funkcija kamere, uključujući upravljanje zumiranjem, snimanje videa i fotografija, finije kontrole poput dubine polja... Početna cijena: 799 dolara.