I Nijemci su za zabrane društvenih mreža: Trebaju li tinejdžeri strahovati od iskapčanja?

Anketa je pokazala da je 60 posto ispitanika za takvu zabranu, dok se 24 posto protivi. Ukupno 10 posto reklo je da ih to ne zanima, a 6 posto nije odgovorilo ili nije sigurno.

Anketa dolazi u trenutku kada je Australija ovog tjedna uvela nova pravila koja ograničavaju korištenje društvenih mreža za mlade.