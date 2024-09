Proveli smo vikend s najnovijim iPhoneom 16 Pro: Evo naših prvih dojmova

Glavni Appleov selling point ovog puta je generativni AI, značajka koju konkurencija u svoje telefone trpa još od početka 2024. Problem je što taj sveti gral još nije stigao, a kako stvari stoje, nitko ne zna hoće li uopće stići u EU. Kad ga dobijemo priliku isprobati, možda će poboljšati dojam korisničkog iskustva, no bar zasad - riječ je o iPhoneu koji se uglavnom oslanja na kolekciju softverskih nadogradnji koje su s iOS-om 18 dobili i prošlogodišnji modeli.

Na sreću, Apple nam je ove godine olakšao posao izbacivši uređaje koji, možda više nego ikad, sliče na prošlu generaciju. Premda s jedne strane nova boja, hrpa nevidljivih i nekoliko vidljivih nadogradnji možda ne zvuče kao povod za temeljitiji osvrt, moramo se podsjetiti da Apple vodi ovu politiku razvoja već jako dugo. iPhone 15 Pro i iPhone 16 Pro su različiti, no ne toliko da stvore snažnu odluku o tome koji je od njih bolji.

Temelji za ovaj softver, u obliku bolje baterije i više memorije, nisu previše zamjetni u odnosu na prošlogodišnje modele. Ono što nam se najviše svidjelo je, doduše, to koliko je telefon izdržao. Uz uključenu SIM karticu, aktivni podatkovni promet i turistički tempo fotografiranja - iPhone 16 Pro je prije spajanja na punjač radio dva dana, što je iznenađujuće puno. Nakon što ga počne crpiti Apple Intelligence vjerujemo da će se to vrijeme smanjiti, no zasad je prilično impresivno.

Ekran je veći, ali ne baš zamjetno. Ne znamo je li to zato što inače koristimo iPhone 15 Pro Max, no malo veća dijagonala je ok, ali i dalje nije ništa zbog čega bismo bili uzbuđeni. Ekran je standardno blještav te dobro služi za konzumaciju YouTubea i videoigara.