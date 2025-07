'Sjećate' li se još uopće ovih uređaja? Pogledajte što su sve mobiteli zauvijek zamijenili

Garmin, TomTom i slične tvrtke donijele su revoluciju u snalaženju u nepoznatom prostoru, nudeći elegantnu alternativu preklopivim papirnatim kartama. No njihova vladavina nije dugo trajala – izgurali su ih pametni telefoni, s aplikacijama poput Google Mapsa.

Doduše, njihovo jarko svjetlo i obilje sadržaja mogu nam ometati dobar san. No to nije ništa što se ne bi moglo riješiti uz malo samodiscipline.

Da, nekad smo koristili zasebne uređaje koji su nam pokazivali vrijeme i budili nas zvonom, glazbom ili programom radija. Potisnuli su ih uređaji koji su mogli sve to i još povrh toga služiti kao sustav za informiranje, razgovor i zabavu.

Baterijske svjetiljke

Nekad neizostavan dio dobro opremljenog domaćinstva, tradicionalne svjetiljke s velikim okruglim ili četvrtastim baterijama zamijenile su aplikacije koje koriste LED bljeskalicu pametnih telefona u situacijama u kojima iznenada nestane struje ili treba pronaći nešto što se otkotrljalo ispod kauča.

Ipak, ponešto još ide u prilog veteranima: nude bolju kontrolu snopa svjetla i traju puno dulje s jednim punjenjem. Također, otpornije su na udarce i padove, a i u pravilu su znatno jeftinije od mobitela.

Diktafoni i drugi uređaji za snimanje glasa

Novinari, studenti, glazbenici, pjesnici i mnogi drugi ranije su se često oslanjali na zaseban uređaj za snimanje glasa, od magnetofona i kazeta do namjenskih uređaja s digitalnom pohranom.

Smartfoni su to preuzeli zahvaljujući ugrađenim mikrofonima, sve većom memorijom za pohranu i, u posljednje vrijeme, alatima za smanjivanje pozadinske buke temeljenim na umjetnoj inteligenciji.

Dodatna prednost je to što je snimljenu datoteku moguće urediti, transkribirati ili dijeliti, kao i pohraniti u raznim formatima i na raznim lokacijama, dodati joj vremenske oznake...

Skeneri

Skeniranje je nekad bila prava muka jer je tražilo zaseban uređaj koji nije bio naročito praktičan za korištenje, a nije bio ni sveprisutan. Sve kvalitetnije kamere pametnih telefona, uz odgovarajući softver, riješile su i taj problem. Povrh toga mogu automatski obrezati sken, poboljšati ga i pretvoriti u PDF.

Naravno, samostalni skeneri i dalje su bolji kad je riječ o velikim količinama ili pri arhiviranju. Ali za brzo skeniranje, dok ste u pokretu, mobitel nema premca.

Osobni digitalni asistenti

Svojevrsne preteče pametnih telefona nisu mogle upućivati pozive ni fotografirati, ali ste ih mogli koristiti za upravljanje kalendarom, vođenje bilješki, pohranu kontakata i igranje jednostavnih igara.

Nisu se ipak mogli mjeriti s uređajima koji su imali zaslone osjetljive na dodir i puno više raznovrsnih funkcionalnosti.

E-čitači

Ne može se reći da su namjenski uređaji za čitanje nestali poput nekih drugih pokrivenih ovim pregledom, ali su ih pametni telefoni svakako pogurnuli u nišu manju nego što bi inače bila.

U prilog im ide to što doživljaj čitanja koji nudi e-tinta smartfoni ne mogu replicirati. Također, baterija im dulje traje, odlično rade pod izravnim svjetlom i nema vam što odvlačiti pozornost od čitanja, piše Make Use Of.