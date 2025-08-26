Mračna strana Tora: Kako je alat zviždača postao raj za predatore

Milijuni ljudi koji vrebaju djecu formiraju online zajednice na mračnom webu koristeći mrežu Tor. Zasad to rade uglavnom nekažnjeno, a ne postoji jednostavno rješenje kako ih spriječiti

Mreža Tor je internetski sustav usmjeren na anonimnost te usmjerava promet kroz globalnu mrežu volonterskih web poslužitelja kako bi prikrio identitete i lokacije korisnika. Šifriranjem podataka u više slojeva - poput luka - Tor otežava praćenje digitalnih aktivnosti. Stručnjaci upozoravaju da je ova arhitektura privatnosti stvorila sigurno utočište za predatore koji vrebaju djecu jer dizajn platforme praktički onemogućuje uklanjanje štetnih objava ili ilegalnog sadržaja.

Organizacija koja stoji iza Tora dosad se oduprla pritisku za implementacijom čak i osnovnih zaštitnih mjera. Samo je Kanadski centar za zaštitu djece (C3P) podnio više od 19 tisuća obavijesti o materijalima o seksualnom zlostavljanju djece, otkrivenima u njihovom sustavu, američkoj neprofitnoj organizaciji koja stoji iza Tora. Ništa nisu poduzeli.

Alati za anonimnost Tor nudi dva glavna alata za anonimnost online. Prvi je web preglednik Tor, koji funkcionira slično kao virtualne privatne mreže. Drugi su luk (onion) servisi (ranije poznati kao skriveni servisi), web stranice ili servisi smješteni isključivo unutar Torove mreže, dostupni samo putem adresa .onion. Ta specijalizirana domena omogućuje im da ostanu skriveni od tradicionalnih web tražilica i standardnog pristupa internetu. Nijedan od Torovih proizvoda nema sustave za otkrivanje, moderiranje ili prijavljivanje sadržaja za seksualno zlostavljanje djece, niti mehanizme za obradu sadržaja koji generiraju korisnici na način na koji to rade glavne društvene mreže. Kako bi se povezali sa skrivenim servisom, i korisnik i servis stvaraju odvojene šifrirane puteve koji se susreću na nasumično odabranoj točki. Ovaj proces uključuje najmanje tri releja ili čvora kojima upravljaju anonimni volonterski subjekti i pojedinci diljem svijeta, držeći obje IP adrese skrivenima jednu od druge i izuzetno otežavajući praćenje aktivnosti ili lokacije korisnika. Društvene mreže kao neformalni ulaz Iako korištenje Tora zahtijeva više tehničke stručnosti, nedavni napredak u njegovoj upotrebljivosti potaknuo je povećanje broja predatora. Platforme glavnih društvenih medija poput Reddita, Telegrama i Discorda postale su neformalne ulazne točke na mračni web, igrajući središnju ulogu u vođenju korisnika na Torovu mrežu. Ove platforme održavaju rasprave o pristupu Toru, što uključuje detaljne vodiče, sigurnosne savjete i .onion poveznice na ilegalni sadržaj. Sada se pojedinci često upoznaju s njime putem chatova na društvenim mrežama koji obećavaju ekstremniji ili eksplicitniji sadržaj. Predatorima je privlačan jer ne moraju skrivati ​​svoje aktivnosti, naime preglednik im već pruža anonimnost. Ohrabreni time, formiraju zajednice na Torovoj mreži te se međusobno hvale i potiču na način na koji to ne čine drugdje na internetu, a procjenjuje se da ona ima već na stotine tisuća korisnika.

Nasilje se prelijeva u stvarni život Te anonimne zajednice normaliziraju zlostavljanje djece, što povećava vjerojatnost da će sudionici nastaviti činiti prekršaje i mogu im pristupiti u stvarnom životu. Studija, koju je prošle godine objavio časopis Nature, utvrdila je da je materijal o seksualnom zlostavljanju djece lako dostupan putem 21 od 26 najkorištenijih Torovih tražilica te da je najmanje 11 posto korisničkih pretraga vezano uz to područje. Istraživanje, objavljeno u časopisu Journal of Online Trust and Safety, pokazalo je pak da više od 40 posto korisnika mračnog weba koji pristupaju takvim sadržajima nastavlja tražiti kontakt s djecom s ciljem vršenja seksualnih radnji. Rad Tora financiraju brojne institucije, uključujući američko Ministarstvo vanjskih poslova, Švedsku agenciju za međunarodni razvoj (Sida), Zakladu Otvoreno društvo, Craig Newmark Philanthropies, Zakladu Ford i filantropsku inicijativu osnivača Twittera Jacka Dorseyja, #StartSmall. Sida je rekla da financira Tor radi osposobljavanja i izgradnje kapaciteta branitelja ljudskih prava, žrtava zlostavljanja, novinara i reportera kojima su potrebne zaštita i privatnost. Zaklada Otvoreno društvo navela je da su Toru dali novac za podršku braniteljima ljudskih prava u održavanju sigurne i povjerljive komunikacije. Taj je program u međuvremenu okončan. Iz Tora poručuju da su duboko zabrinuti zbog toga što njihove servise mali dio korisnika interneta iskorištava u nezakonite svrhe. Oštro osuđuju zlouporabu svoje tehnologije za bilo što nezakonito, osobito materijale o seksualnom zlostavljanju djece.