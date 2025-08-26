Mračna strana Tora: Kako je alat zviždača postao raj za predatore

Milijuni ljudi koji vrebaju djecu formiraju online zajednice na mračnom webu koristeći mrežu Tor. Zasad to rade uglavnom nekažnjeno, a ne postoji jednostavno rješenje kako ih spriječiti
Mreža Tor je internetski sustav usmjeren na anonimnost te usmjerava promet kroz globalnu mrežu volonterskih web poslužitelja kako bi prikrio identitete i lokacije korisnika. Šifriranjem podataka u više slojeva - poput luka - Tor otežava praćenje digitalnih aktivnosti.
Stručnjaci upozoravaju da je ova arhitektura privatnosti stvorila sigurno utočište za predatore koji vrebaju djecu jer dizajn platforme praktički onemogućuje uklanjanje štetnih objava ili ilegalnog sadržaja.
Organizacija koja stoji iza Tora dosad se oduprla pritisku za implementacijom čak i osnovnih zaštitnih mjera.
Samo je Kanadski centar za zaštitu djece (C3P) podnio više od 19 tisuća obavijesti o materijalima o seksualnom zlostavljanju djece, otkrivenima u njihovom sustavu, američkoj neprofitnoj organizaciji koja stoji iza Tora. Ništa nisu poduzeli.
Alati za anonimnost
Tor nudi dva glavna alata za anonimnost online. Prvi je web preglednik Tor, koji funkcionira slično kao virtualne privatne mreže. Drugi su luk (onion) servisi (ranije poznati kao skriveni servisi), web stranice ili servisi smješteni isključivo unutar Torove mreže, dostupni samo putem adresa .onion.
Ta specijalizirana domena omogućuje im da ostanu skriveni od tradicionalnih web tražilica i standardnog pristupa internetu. Nijedan od Torovih proizvoda nema sustave za otkrivanje, moderiranje ili prijavljivanje sadržaja za seksualno zlostavljanje djece, niti mehanizme za obradu sadržaja koji generiraju korisnici na način na koji to rade glavne društvene mreže.
Kako bi se povezali sa skrivenim servisom, i korisnik i servis stvaraju odvojene šifrirane puteve koji se susreću na nasumično odabranoj točki. Ovaj proces uključuje najmanje tri releja ili čvora kojima upravljaju anonimni volonterski subjekti i pojedinci diljem svijeta, držeći obje IP adrese skrivenima jednu od druge i izuzetno otežavajući praćenje aktivnosti ili lokacije korisnika.
Društvene mreže kao neformalni ulaz
Iako korištenje Tora zahtijeva više tehničke stručnosti, nedavni napredak u njegovoj upotrebljivosti potaknuo je povećanje broja predatora. Platforme glavnih društvenih medija poput Reddita, Telegrama i Discorda postale su neformalne ulazne točke na mračni web, igrajući središnju ulogu u vođenju korisnika na Torovu mrežu.
Ove platforme održavaju rasprave o pristupu Toru, što uključuje detaljne vodiče, sigurnosne savjete i .onion poveznice na ilegalni sadržaj. Sada se pojedinci često upoznaju s njime putem chatova na društvenim mrežama koji obećavaju ekstremniji ili eksplicitniji sadržaj.
Predatorima je privlačan jer ne moraju skrivati svoje aktivnosti, naime preglednik im već pruža anonimnost. Ohrabreni time, formiraju zajednice na Torovoj mreži te se međusobno hvale i potiču na način na koji to ne čine drugdje na internetu, a procjenjuje se da ona ima već na stotine tisuća korisnika.
Nasilje se prelijeva u stvarni život
Te anonimne zajednice normaliziraju zlostavljanje djece, što povećava vjerojatnost da će sudionici nastaviti činiti prekršaje i mogu im pristupiti u stvarnom životu.
Studija, koju je prošle godine objavio časopis Nature, utvrdila je da je materijal o seksualnom zlostavljanju djece lako dostupan putem 21 od 26 najkorištenijih Torovih tražilica te da je najmanje 11 posto korisničkih pretraga vezano uz to područje.
Istraživanje, objavljeno u časopisu Journal of Online Trust and Safety, pokazalo je pak da više od 40 posto korisnika mračnog weba koji pristupaju takvim sadržajima nastavlja tražiti kontakt s djecom s ciljem vršenja seksualnih radnji.
Rad Tora financiraju brojne institucije, uključujući američko Ministarstvo vanjskih poslova, Švedsku agenciju za međunarodni razvoj (Sida), Zakladu Otvoreno društvo, Craig Newmark Philanthropies, Zakladu Ford i filantropsku inicijativu osnivača Twittera Jacka Dorseyja, #StartSmall.
Sida je rekla da financira Tor radi osposobljavanja i izgradnje kapaciteta branitelja ljudskih prava, žrtava zlostavljanja, novinara i reportera kojima su potrebne zaštita i privatnost.
Zaklada Otvoreno društvo navela je da su Toru dali novac za podršku braniteljima ljudskih prava u održavanju sigurne i povjerljive komunikacije. Taj je program u međuvremenu okončan.
Iz Tora poručuju da su duboko zabrinuti zbog toga što njihove servise mali dio korisnika interneta iskorištava u nezakonite svrhe. Oštro osuđuju zlouporabu svoje tehnologije za bilo što nezakonito, osobito materijale o seksualnom zlostavljanju djece.
Važni za zaštitu zviždača i disidenata
Torove usluge dugo su služile kao važan alat za zaštitu anonimnosti na internetu, omogućujući slobodno izražavanje i pristup informacijama pod represivnim režimima. Amnesty International prepoznao je Torov doprinos unapređenju ljudskih prava štiteći korisnike od nezakonitog nadzora i cenzure.
ACLU se slično zalagao za njegovu upotrebu, pozivajući vladine web stranice da informiraju korisnike o anonimnim opcijama pregledavanja, posebno za prijavljivanje osjetljivih informacija. Torova zaštita anonimnosti bila je ključna za zviždače i disidente. Edward Snowden koristio je tako Tails, operativni sustav koji usmjerava promet kroz Tor, kako bi anonimno objavio dokumente američke obavještajne agencije NSA-e 2013. godine.
Tijekom prosvjeda u Iranu 2009. godine, aktivisti su se oslanjali na Tor da bi zaobišli državnu cenzuru i sigurno komunicirali s vanjskim svijetom. Guardian je također stavio verziju svoje web stranice na raspolaganje korisnicima Tora kao onion uslugu.
Međutim to ne znači da im treba omogućiti ili tolerirati distribuciju sadržaja o seksualnom zlostavljanju djece.
Pošast koju nije lako suzbiti
Tor nije zakonski obvezan prijaviti sporne sadržaje vlastima, za razliku od američkih pružatelja elektroničkih usluga, poput tvrtki društvenih medija. Nisu u toj kategoriji jer su osmišljeni za privatnost i anonimnost, usmjeravajući internetski promet da bi prikrili identitete korisnika, a ne hosting ili moderiranja sadržaja.
Također, nisu imuni na hakiranje. FBI je instalirao zlonamjerni softver da bi infiltrirao stranice sa slikama zlostavljanja djece koje hostira Tor, što je otkrilo tisuće stvarnih IP adresa korisnika koji ih posjećuju. Agencije za provođenje zakona diljem svijeta poduzele su nekoliko visokoprofilnih uklanjanja velikih pedofilskih foruma te su otkriveni potencijalni opseg i organizacija tih mreža.
Kidflix, jednu od najvećih poznatih pedofilskih stranica na svijetu, uništile su međunarodne agencije za provođenje zakona ranije ove godine u operaciji u kojoj su sudjelovale vlasti iz više od 35 država.
Platforma, koja je bila smještena na Toru, privukla je 1,8 milijuna korisnika diljem svijeta između travnja 2022. i ožujka 2025. godine. Njemačke i nizozemske vlasti zaplijenile su u ožujku ove godine poslužitelj koji je u to vrijeme sadržavao otprilike 72 tisuća videa sa seksualnim zlostavljanjem djece. A platforma Childs Play imala je milijun korisnika između 2016. i 2017., kad ju je ugasila australska policija.
No zatvaranje jedne stranice rijetko rješava problem jer predatori lako mogu migrirati na drugu. Veće među njima mogu imati između 300 i 600 tisuća korisnika, a ne postoji jednostavno tehničko rješenje za moderiranje sadržaja, piše Guardian.