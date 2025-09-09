Najveća tech premijera jeseni: Apple je službeno predstavio iPhone 17

Premda je glavni fokus bio na mobilnim telefonima, dio prezentacije posvećen je novim satovima i novim slušalicama

Došao je i taj dio godine. Godišnji se odmori privode kraju, polako je počela padati temperatura, a Apple je, kao što to ide početkom rujna - odlučio predstaviti svoju novu liniju mobilnih uređaja. Ovogodišnja prezentacija je održana u Apple Parku, a moglo je se pratiti putem društvenih mreža ili Appleove službene stranice. Evo noviteta koje je Apple predstavio na događaju Awe Dropping. AirPods Pro 3 Prezentacija je započela s novim slušalicama AirPods Pro 3. Slušalice dolaze sa sličnim dizajnom kao prošlogodišnji model, poboljšanim driverom i silikonskim vrhovima punjenim pjenom, ali i poboljšanim ANC-om te značajkom simultanog prevođenja pomoću ugrađenog Apple Intelligencea. Slušalice također mogu pomoći pri treningu praćenjem otkucaja srca.

Što se otpornosti tiče, slušalice imaju IP57 certifikat, što znači otpornost od zapljuskivanja vodom i zasipavanja prašinom. Apple navodi da će baterije u slušalicama trajati 8 sati, dok će bez ANC-a trajati 10 sati. Koštat će isto kao i prošlogodišnji model (oko 240 dolara), a izaći će 19. rujna.

Apple Watch 11 Priča se nastavila započela s Apple Watchem. Novi uređaj, Apple Watch 11 isti je kao prošlogodišnji model, a dolazi s istim dijagonalama (40 i 44 milimetara), uz 5G. Ono što ga čini posebnim također su novi senzori, uključujući mogućnost praćenja krvnog tlaka. Sa satom, kao i svaki put, dolazi arsenal novog remenja koji se može kupiti zasebno. Sat će koštati isto kao i prošlogodišnji model (399 dolara), a doći će u nekoliko zagasitih tonova.

Predstavljen je i novi Apple Watch SE3 koji dolazi sa Always on prikazom, gestama, praćenjem sna, učinkovitijom baterijom i S10 čipsetom. Sat također podržava brzo punjenje (15 minuta - 8 sati korištenja). Dostupne boje bit će starlinght i midnight, a koštat će 249 dolara.

Sportski nastrojen Apple Watch Ultra 3 ne donosi monumentalnu nadogradnju u odnosu na prošlogodišnji model. Dobio je malo bolju bateriju i Appleov 5G modem te satelitsku povezivost - bez iPhonea. Sat dobija LTPO3 prikaz za bolje svjetlo i brže osvježavanje ekrana. Što se izgleda tiče, radi se o istom satu kao Ultra 2. Koštat će 799 dolara.

iPhone 17 Kao i svaki put do sad, centralni fokus je na iPhoneu, točnije iPhoneu 17. Premda smo se nagledali prototipova koji su obećavali dramatični redizajn, iPhone 17 je dosta sličan prošlogodišnjem modelu. Ono što je novo je, doduše, 6.3 inčni zaslon sa modularnom brzinom osvježenja do 120 Hz. Što se čipseta tiče, pokreće ga najnoviji A19 čipset 'napravljen za Apple Intelligence'. Kad smo kod Apple Intelligencea, on je i dalje korak iza konkurencije, no barem je vezan isključivo uz vaš telefon, pa malo bolje štiti vaše privatne podatke.

Dolazi s dvije stražnje kamere: 'Fusion' glavnom kamerom od 48 MP i telefoto kamerom od 12 MP. Frontalna fusion kamera dolazi s povećanom rezolucijom od 18 MP. Telefon dolazi u crnoj, bijeloj, zelenoj, bijeloj i rozoj boji, a koštat će 799 dolara.

iPhone Air Najnoviji telefon koji zamjenjuje Plus model je novi iPhone Air. Iznimno tanki model dolazi sa najnovijim čipsetom A19 Pro i jednostrukom stražnjom Fusion kamerom od 48 MP sa 'skrivenom' telefoto kamerom od 12 MP (jedna kamera može funkcionirati kao dva različita objektiva). Slična je priča sa 18 MP prednjom Fusion kamerom koja može snimati portretne kadrove bez zakretanja uređaja (kao i kod iPhonea 17).



Profil od 5.6 mm komplimentira 6.5 inčni ekran i ceramic shield koji se po prvi put aplicira i na stražnji dio telefona. Okvir je napravljen od poliranog aluminija. Apple obećaje da će uređaj raditi cijeli dan bez spajanja na punjač.

Dolazi u bojama space black, cloud white, white gold i sky blue. Jedini očiti minus? Uređaj koristi isključivo eSim. Koštat će 999 dolara. iPhone 17 Pro Najnoviji predstavnik Pro linije proživio je najveći redizajn. Novi model koristi 'unibody' aluminijsko kućište (zbogom, titanij) i ima istaknuti stražnji modul za trostruku kameru. Pokreće ga A19 Pro čip koji, pored bolje energetske učinkovitosti, izvlači maksimum iz poboljšane baterije. Što se dijagonale ekrana tiče, modeli dolaze u varijanti 'Pro' sa 6.3 inča ili 'Pro Max' sa 6.9 inča.

Pozadina uređaja je staklena, ali je okružena aluminijskim okvirom od aluminija te je zaštićena 'ceramic shieldom', istom zaštitom koja ide preko prednjeg ekrana. Što se kamera tiče, prednja kamera ima 18 MP, dok sve tri stražnje kamere dolaze sa fusion značajkom i rezolucijom od 48 MP.

Dolazi u bijeloj, narančastoj i tamno plavoj, startna zapremnina mu je 256 GB i ima 'najveću bateriju do sad'. Koštat će 1099 dolara.

