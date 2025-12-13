'VERNE SHOW'

Nekad SF, sad stvarnost: Robotaksiji stižu u Zagreb, poznato je i kada

I.H.

13.12.2025 u 12:49

Robotaksiji stižu u Zagreb
Robotaksiji stižu u Zagreb Izvor: Pixsell / Autor: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Bionic
Reading

Robotaksiji će stići u Zagreb u 2026. godini, objavio je to Mate Rimac na Facebooku animiranim videom. U videozapisu je to nazvao to 'Verne showom', no zasada nisu poznati detalji o tome gdje će prometovati.

Nakon što je ranije potvrdio da da je njegova tvrtka Project 3 Mobility (P3M) proizvela više od 60 prototipova robotaksija, koliko je bilo planirano do kraja prosinca te da su oni u različitim fazama razvoja, Mate Rimac u petak je objavio još jedan video u animiranom stilu. Radnjom smješten u Zagreb, Rimac je otkrio da će se njegovi robotaksiji naći na zagrebačkim cestama u proljeće 2026. godine.

U videozapisu je to nazvao to 'Verne showom', no zasada nisu poznati detalji o tome gdje će prometovati. Ipak, kako piše portal zimo, za očekivati je početni period testiranja robotaksija koji neće prevoziti putnike, već bi se u njemu mogli nalaziti samo zaposlenici Vernea, a odluka o tome kada bi se ovim vozilima mogli voziti i Zagrepčani vjerojatno će ovisiti o rezultatima testiranja.

Kako smo ranije pisali, Rimac tvrdi da autonomna vožnja već danas premašuje sigurnost ljudskog vozača, no naglašava da su nesreće, iako rijetke, i dalje moguće. Naglasio je da će za implementaciju robotaksija, ne samo u Zagrebu nego i u drugim gradovima u Europi i svijetu, biti potrebne dodatne investicije, koje će, tvrdi, doći isključivo iz privatnog sektora.

'Kao i do sada, sve ćemo financirati sredstvima naših privatnih međunarodnih investitora. Tako ćemo nastaviti i s robotaksijima Vern', dodao je. Ranije je istaknuo da Zagreb vidi kao početnu točku međunarodne ekspanzije projekta.

