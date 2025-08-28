Ovi su mobiteli bili carevi prije no što je došao prvi iPhone

Mobiteli su nekad dolazili u svim zamislivim oblicima i veličinama, svaki sa svojim osobitostima. Donosimo pregled modela koji su ostavili najviše traga

Ovi su uređaji bili sveprisutni puno prije nego što su zasloni osjetljivi na dodir postali standardni.

Motorola DynaTAC i prijatelji Kkad se pojavio tijekom '80-tih godina prošlog stoljeća, Motorola DynaTAC bio je masivan, skup i izgledao je kao uređaj iz znanstvenofantastičnog filma.

Visok oko 25 centimetara, težak 1,2 kilograma i s cijenom od čak 3995 američkih dolara u to vrijeme, ovaj je div pružao samo 30 minuta razgovora nakon iscrpljujućih 10 sati punjenja. Danas su se besprijekorni DynaTAC 8000X uređaji postali predmetom želja kolekcionara, a neki na eBayu postižu cijenu veću od 21 tisuću USD. Ali, Motorola se tu nije zaustavila. Opsesija minijaturizacijom kulminirala je MicroTAC-om, izdanim 1989. godine. Ovaj model predstavio je ono što bismo danas nazvali polu-preklopnim dizajnom, gdje se slušalica preklapala preko tipkovnice kako bi je zaštitila i kako bi cijela stvar djelovala kompaktnije. U to vrijeme prodavao se za otprilike 2500-3500 USD i bio je prvi telefon za koji se zaista činilo kako može stati u džep košulje. Onda je došla 1996. godina, a s njim i StarTAC, prvi pravi Motorolin mobitel na preklapanje. Bio je tanak, lagan i dovoljno elegantan kako bi ga bilo moguće pričvrstiti na remen poput nosive tehnologije, prije nego što je taj izraz uopće izmišljen. Podržavao je SMS poruke i vibracijska upozorenja, a kasniji modeli koristili su litij-ionske baterije. Nokia 3310

Nokia 3310 stigla je krajem 2000. godine. U legendu je ušla zbog svoje izdržljivosti i otpornosti na padove, udarce i prevrtanja, koja bi većinu modernih pametnih telefona učinila neupotrebljivim. Baterija je bila priča za sebe – mogla je izdržati do 260 sati u stanju pripravnosti - više od tjedan dana. Aplikacija nije bilo puno, ali su igre kao što je Snake II mnogima među nama donijele puno zabave. Zamjenjive maske Xpress-On dodale su dašak osobnosti. Nokia 6600 Kada je stigla sredinom 2003., Nokia 6600 djelovala je kao uvid u budućnost.

S operativnim sustavom Symbian OS 7.0s i sučeljem Series 60, bio je to jedan od prvih uređaja koji se doista ponašao kao džepno računalo. Mogli ste instalirati aplikacije, pokretati alate za produktivnost i pregledavati web (doduše, prilično sporo). Svijetli TFT zaslon u boji odskakao je od monokromatskih zaslona koji su mu prethodili. Model 6600 je raspolagao VGA kamerom s dvostrukim digitalnim zumom i mogućnošću snimanja videa, Bluetoothom, IrDA-om, proširivom memorijom MMC, podrškom za e-poštu i multimediju... Serija Nokia Communicator Prvi model u seriji, Nokia 9000 Communicator, izgledao je kao telefon dok ga niste otvorili. Tada bi se pretvorio u minijaturno prijenosno računalo, s QWERTY tipkovnicom i monokromatskim zaslonom.

Unutra je bio procesor Intel i386, radnog takta 24 MHz i s osam megabajta memorije, taman dovoljno za rukovanje e-poštom, faksom, pa čak i dial-up pristupom internetu. Linija se razvijala sa svakom generacijom: Nokia 9210 je 2000. godine predstavila ekrane u boji, 9500 je 2004. godine dodala ozbiljne multimedijske mogućnosti s alatima Office, preglednikom i proširivom MMC pohranom. Zatim je došao veliki finale - E90 Communicator 2007. godine. Ovu glomaznu zvijer pokretao je Symbian S60. Imala je dva ekrana (jedan od njih, za to vrijeme velikih četiri inča – 10 centimetara – i razlučivosti 800 puta 352 piksela), potpunu fizičku tipkovnicu, Wi-Fi, 3G, GPS i kameru s 3,2 megapiksela. Motorola Razr V3 Razr V3 debitirao je 2004. godine. Bio je tanak kao britva (otuda i naziv), obložen brušenim aluminijem i osvijetljen elektroluminiscentnom tipkovnicom koja je bila u oštrom kontrastu s nezgrapnim plastičnim telefonima tog doba.

Čak se i sićušni vanjski stakleni zaslon činio pametnim - mogli ste krišom pogledati na vrijeme ili vidjeti tko zove bez otvaranja. Što se tiče specifikacija, Razr nije nikoga oduševio. VGA kamera bila je u najboljem slučaju prosječna, prostor za pohranu smiješno mali, a softver ogoljen. Ali ništa od toga nije bilo važno. Razr je postao najprodavaniji preklopni telefon ikad (130 milijuna primjeraka). Slavne osobe su ga obožavale, pojavio se u bezbrojnim glazbenim spotovima. Samsung serija SGH SGH-D500, koji je stigao krajem 2004., bio je mobitel s kojim je klizno otvaranje postalo cool.

Tanak, uglađen i prepun tada najsuvremenijih značajki poput 1,3 MP kamere s bljeskalicom, Bluetootha, MP3 playera i živopisnog TFT zaslona s 262 tisuće boja. Godinu dana ranije, Samsung je već bio predstavio SGH-E700, školjkasti telefon toliko profinjen da je dobio nadimak Benz telefon. Odlikovale su ga glatke linije, unutarnja antena (novost u to vrijeme) i vanjski zaslon u boji uparen s VGA kamerom. Sony Ericsson Z530i Sony Ericsson Z530i stigao je 2006. godine. Iako nikada nije pokušao zasjeniti blještavije vodeće modele svog vremena, pogodio je duh kulture preklopnih telefona sredine 2000-ih. Bio je kompaktan, dolazio je u razigranim bojama i imao je onaj o-tako-zadovoljavajući zvuk zatvaranja kada biste ga sklopili nakon poziva. Podržavao je MP3 melodije zvona i imao VGA kameru te memoriju koju je bilo moguće proširiti Sonyjevim karticama Memory Stick Micro. Bio je pristupačan, pouzdan i elegantan. Sony Ericsson W810 Sony Ericsson je izgradio svoju nišu s W810, dijelom svoje linije Walkman. Ovaj model iz 2006. bio je posvećen glazbi, s namjenskim kontrolama reprodukcije, izvrsnom kvalitetom zvuka za to vrijeme i proširivom memorijom za MP3 datoteke. Bio je hit među ljubiteljima glazbe koji su željeli telefon koji je ujedno i prijenosni media player, a imao je i solidnu kameru. BlackBerry Pearl BlackBerry Pearl, izdan 2006. godine, bio je pokušaj osvajanja šire publike izvan poslovnih profesionalaca.