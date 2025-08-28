Ovi su mobiteli bili carevi prije no što je došao prvi iPhone

Mobiteli su nekad dolazili u svim zamislivim oblicima i veličinama, svaki sa svojim osobitostima. Donosimo pregled modela koji su ostavili najviše traga
Ovi su uređaji bili sveprisutni puno prije nego što su zasloni osjetljivi na dodir postali standardni.
Motorola DynaTAC i prijatelji
Kkad se pojavio tijekom '80-tih godina prošlog stoljeća, Motorola DynaTAC bio je masivan, skup i izgledao je kao uređaj iz znanstvenofantastičnog filma.
Visok oko 25 centimetara, težak 1,2 kilograma i s cijenom od čak 3995 američkih dolara u to vrijeme, ovaj je div pružao samo 30 minuta razgovora nakon iscrpljujućih 10 sati punjenja.
Danas su se besprijekorni DynaTAC 8000X uređaji postali predmetom želja kolekcionara, a neki na eBayu postižu cijenu veću od 21 tisuću USD.
Ali, Motorola se tu nije zaustavila.
Opsesija minijaturizacijom kulminirala je MicroTAC-om, izdanim 1989. godine.
Ovaj model predstavio je ono što bismo danas nazvali polu-preklopnim dizajnom, gdje se slušalica preklapala preko tipkovnice kako bi je zaštitila i kako bi cijela stvar djelovala kompaktnije.
U to vrijeme prodavao se za otprilike 2500-3500 USD i bio je prvi telefon za koji se zaista činilo kako može stati u džep košulje.
Onda je došla 1996. godina, a s njim i StarTAC, prvi pravi Motorolin mobitel na preklapanje.
Bio je tanak, lagan i dovoljno elegantan kako bi ga bilo moguće pričvrstiti na remen poput nosive tehnologije, prije nego što je taj izraz uopće izmišljen.
Podržavao je SMS poruke i vibracijska upozorenja, a kasniji modeli koristili su litij-ionske baterije.
Nokia 3310
Nokia 3310 stigla je krajem 2000. godine.
U legendu je ušla zbog svoje izdržljivosti i otpornosti na padove, udarce i prevrtanja, koja bi većinu modernih pametnih telefona učinila neupotrebljivim.
Baterija je bila priča za sebe – mogla je izdržati do 260 sati u stanju pripravnosti - više od tjedan dana.
Aplikacija nije bilo puno, ali su igre kao što je Snake II mnogima među nama donijele puno zabave.
Zamjenjive maske Xpress-On dodale su dašak osobnosti.
Nokia 6600
Kada je stigla sredinom 2003., Nokia 6600 djelovala je kao uvid u budućnost.
S operativnim sustavom Symbian OS 7.0s i sučeljem Series 60, bio je to jedan od prvih uređaja koji se doista ponašao kao džepno računalo.
Mogli ste instalirati aplikacije, pokretati alate za produktivnost i pregledavati web (doduše, prilično sporo).
Svijetli TFT zaslon u boji odskakao je od monokromatskih zaslona koji su mu prethodili.
Model 6600 je raspolagao VGA kamerom s dvostrukim digitalnim zumom i mogućnošću snimanja videa, Bluetoothom, IrDA-om, proširivom memorijom MMC, podrškom za e-poštu i multimediju...
Serija Nokia Communicator
Prvi model u seriji, Nokia 9000 Communicator, izgledao je kao telefon dok ga niste otvorili. Tada bi se pretvorio u minijaturno prijenosno računalo, s QWERTY tipkovnicom i monokromatskim zaslonom.
Unutra je bio procesor Intel i386, radnog takta 24 MHz i s osam megabajta memorije, taman dovoljno za rukovanje e-poštom, faksom, pa čak i dial-up pristupom internetu.
Linija se razvijala sa svakom generacijom: Nokia 9210 je 2000. godine predstavila ekrane u boji, 9500 je 2004. godine dodala ozbiljne multimedijske mogućnosti s alatima Office, preglednikom i proširivom MMC pohranom.
Zatim je došao veliki finale - E90 Communicator 2007. godine.
Ovu glomaznu zvijer pokretao je Symbian S60. Imala je dva ekrana (jedan od njih, za to vrijeme velikih četiri inča – 10 centimetara – i razlučivosti 800 puta 352 piksela), potpunu fizičku tipkovnicu, Wi-Fi, 3G, GPS i kameru s 3,2 megapiksela.
Motorola Razr V3
Razr V3 debitirao je 2004. godine. Bio je tanak kao britva (otuda i naziv), obložen brušenim aluminijem i osvijetljen elektroluminiscentnom tipkovnicom koja je bila u oštrom kontrastu s nezgrapnim plastičnim telefonima tog doba.
Čak se i sićušni vanjski stakleni zaslon činio pametnim - mogli ste krišom pogledati na vrijeme ili vidjeti tko zove bez otvaranja.
Što se tiče specifikacija, Razr nije nikoga oduševio. VGA kamera bila je u najboljem slučaju prosječna, prostor za pohranu smiješno mali, a softver ogoljen.
Ali ništa od toga nije bilo važno.
Razr je postao najprodavaniji preklopni telefon ikad (130 milijuna primjeraka).
Slavne osobe su ga obožavale, pojavio se u bezbrojnim glazbenim spotovima.
Samsung serija SGH
SGH-D500, koji je stigao krajem 2004., bio je mobitel s kojim je klizno otvaranje postalo cool.
Tanak, uglađen i prepun tada najsuvremenijih značajki poput 1,3 MP kamere s bljeskalicom, Bluetootha, MP3 playera i živopisnog TFT zaslona s 262 tisuće boja.
Godinu dana ranije, Samsung je već bio predstavio SGH-E700, školjkasti telefon toliko profinjen da je dobio nadimak Benz telefon.
Odlikovale su ga glatke linije, unutarnja antena (novost u to vrijeme) i vanjski zaslon u boji uparen s VGA kamerom.
Sony Ericsson Z530i
Sony Ericsson Z530i stigao je 2006. godine.
Iako nikada nije pokušao zasjeniti blještavije vodeće modele svog vremena, pogodio je duh kulture preklopnih telefona sredine 2000-ih.
Bio je kompaktan, dolazio je u razigranim bojama i imao je onaj o-tako-zadovoljavajući zvuk zatvaranja kada biste ga sklopili nakon poziva.
Podržavao je MP3 melodije zvona i imao VGA kameru te memoriju koju je bilo moguće proširiti Sonyjevim karticama Memory Stick Micro.
Bio je pristupačan, pouzdan i elegantan.
Sony Ericsson W810
Sony Ericsson je izgradio svoju nišu s W810, dijelom svoje linije Walkman.
Ovaj model iz 2006. bio je posvećen glazbi, s namjenskim kontrolama reprodukcije, izvrsnom kvalitetom zvuka za to vrijeme i proširivom memorijom za MP3 datoteke.
Bio je hit među ljubiteljima glazbe koji su željeli telefon koji je ujedno i prijenosni media player, a imao je i solidnu kameru.
BlackBerry Pearl
BlackBerry Pearl, izdan 2006. godine, bio je pokušaj osvajanja šire publike izvan poslovnih profesionalaca.
Za razliku od glomaznog Bolda ili Curvea, Pearl je bio elegantan, kompaktan i prikladniji za džep.
Predstavio je inovativnu tipkovnicu SureType - pametan kompromis koji je spajao dva slova na svakoj tipki, ali je zadržao ritam sličan tipkovnici QWERTY.
Također je imao trackball za navigaciju, prvi put za BlackBerry u to vrijeme, zamjenjujući stari kotačić za pomicanje.
Svakodnevnim korisnicima omogućio je pristup BlackBerry Messengeru (BBM), besplatnoj šifriranoj aplikaciji za brbljanje koja je BlackBerry učinila neizostavnim uređajem krajem 2000-ih.
Tinejdžeri i mladi odrasli živjeli su za BBM grupe i drske pingove, na isti način na koji se ljudi sada drže WhatsAppa ili iMessagea, piše Make Use Of.