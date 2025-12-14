Bijeg u brvnaru po domaćem receptu. Zaigrali smo Log Away

Izgradnja personalizirane kolibe usred ničega nikad nije bila pristupačnija

Žanr ugodnih i opuštajućih igara nedavno je dobio pojačanje iz Hrvatske. Log Away, najnovija videoigra pulskog studija The-Mark Entertainmenta, kao što ime dovitljivo predlaže, nudi priliku da se isključite, odlogirate i opustite gradeći malu kolibu usred ničega. >>Od kolibe u divljini do prvog hrvatskog vampira: Što kuhaju majstori domaćeg horor gejminga?<< Opusti se - i gradi Log Away nema klasične prepreke poput neprijatelja i zagonetki, već se oslanja na jednostavno sučelje i praćenje igračevih interesa u izboru niza specifičnih predmeta kojima mogu dekorirati svoju brvnaru. I tako, umjesto da se gubite po ličkim brdima ili prolazite autom kroz sela u kojima vas svi gledaju kao da će vas prebiti i odvući u podrum, jednostavno učitate okoliš i kao gospodin bez građevinske dozvole izgradite svoj komadić raja.

Sučelje Log Awaya dovoljno je jednostavno da nepotrebno ne zamara te u 99 posto slučajeva radi bez ikakvih poteškoća; ukrasi se brzo poravnavaju uz zidove dok slike, keramički psi i gobleni elegantno sjedaju na zidove i police. Svemu tome doprinosi izvrsno ambijentalno osvjetljenje, bilo to od hrpe uljanih lampi koje ćete razbacati po svom zdanju, bilo zbog izvrsno odrađenih svjetlosnih efekata okoliša, a kod kojih možete mijenjati sve od kuta svjetlosti do vremenskih uvjeta i dijela dana.

Pješčanik za (izmorenu) radnu klasu Tim rečeno, igra vas polako potiče da koristite predmete koji se stilski podudaraju, primjerice koriste isti materijal ili idu tematski ruku pod ruku dodavanjem cozy faktora. Ako tako želite, koliba vas neće odgovarati od vaših užasnih estetskih izbora. Možete bez osjećaja krivice napraviti zdanje koje izgleda kao kolateralna žrtva psihoze – i jedina osoba koja će to morati gledati ste vi.

Log Away, uz sve navedeno, i dalje nije stopostotni sandbox. Prostor na kojem možete graditi kolibu vrlo je ograničen te zauzima samo dio okoliša, kućice bar zasad ne mogu imati više katova, a kolekcija predmeta, koliko god maštovita i tematska bila, relativno je oskudna.

Ipak, mogao sam napraviti posve respektabilnu kolibu i pripadajuću joj okućnicu, no baš se vidi da sam morao žonglirati relativno ograničenim fondom namještaja: htio sam napraviti respektabilnu kuhinju, no morao sam se igrati raznim stolovima i policama prije nego što sam konstruirao nešto slično onome što sam smjerao. Ovo je, vrlo jasno, dio priče koji se putem DLC-a lako može nadograditi bez dekonstruiranja drugih vidljivih i skrivenih mehanika igre. Vrijeme za odjavu i opuštanje Moram priznati, sve ovo nakon nekoliko sati igranja izgleda dosta surealno, uzmem li u obzir to da je riječ o velikom iskoraku za The-Mark, čiji se ostali projekti puno češće dodiruju tema fantastike. Štoviše, mali dio mene čekao je da se u nekom trenu igra iz simulatora krivogradnje pretvori u horor, no za to ću, pretpostavljam, morati pričekati neki prikladan DLC.

