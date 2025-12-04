Appleov poznati dizajner prelazi u Metu, Zuck za njega ima velike planove

Alan Dye, potpredsjednik Applea zadužen za dizajn korisničkog sučelja, prelazi u Metu. Dye je od 2019., nakon odlaska Jonyja Ivea, imao ključnu ulogu u oblikovanju vizualnog identiteta Appleovih proizvoda, a u Meti će voditi novi dizajnerski studio, piše Bloomberg.

Radit će pod vodstvom tehničkog direktora Andrewa Boswortha, a novi studio obuhvatit će timove za dizajn hardvera, softvera i AI proizvoda. U sastavu studija bit će i bivši Appleov dizajner Billy Sorrentino, Metin dizajner Joshua To, industrijski dizajnerski tim pod vodstvom Petea Bristola te timovi za dizajn metaverzuma i digitalne umjetnosti koje vodi Jason Rubin. Mark Zuckerberg najavio je na Threads platformi kako će studio objediniti dizajn, modu i tehnologiju s ciljem definiranja sljedeće generacije proizvoda, naglašavajući pristup u kojem se umjetna inteligencija tretira kao novi dizajnerski materijal.

Apple će Dyea zamijeniti Stephenom Lemayem, dugogodišnjim dizajnerom koji je radio na svim Appleovim sučeljima od 1999. godine. Iako je teško pojedine inovacije pripisati pojedincima zbog razine tajnosti u Appleu, poznato je da je Dye imao važnu ulogu u razvoju novih platformi i promjena u vizualnim sustavima, uključujući sučelje visionOS-a i njegov dizajnerski jezik Liquid Glass.