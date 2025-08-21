Održan je Made by Google, evo najvažnijih noviteta

Njegov osnovni model dolazi u četiri boje: opsidijan, plava, ljubičasta i žutozelena. Ima zaslon Actua dijagonale 6,3 inča (16 centimetara), a on može doseći 3000 nita svjetline te mu je poboljšan zvuk.

Nova linija pametnih telefona dolazi s modelima Pixel 10, 10 Pro i 10 Pro XL. Svi imaju ažuriranu traku kamere, što je posebno naglašeno kod Pixela 10.

Google je predstavio niz novih uređaja i značajki. Evo na što trebate obratiti pozornost.

To je prvi osnovni model Pixela koji dolazi s tri leće za kameru, što uključuje telefoto objektiv (5x), za koji Google kaže da ima 10x optičku kvalitetu ili 20x zum putem Super Res Zooma.

Pro dolazi sa zaslonom Super Actua u dvije veličine: 6,3 inča (Pixel 10 Pro) ili 6,8 inča, odnosno 17,2 cm (Pixel 10 Pro XL).

Prvi su to uređaji koji podržavaju Googleov dizajnerski jezik Material 3 Expressive i dolazit će s Pixelsnapom, punjačem tvrtke MagSafe. Također su dostupni u četiri boje: opsidijan, porculan, mjesečev kamen i žad.

Opremljeni su Pro Res Zoomom, koji doseže do 100x zumiranja pomoću generativne umjetne inteligencije.

Među ostalim specifikacijama izdvajaju se jače baterije, 16 gigabajta radne memorije i brže žično punjenje. Pixel 10 Pro XL također podržava bežično punjenje od 25 W Qi2.2.

U seriju Pixel 10 ugrađeni su čipovi Tensor G5. U Googleu tvrde da je taj najnoviji SoC do 60 posto brži od Pixela 9, što omogućuje rad umjetne inteligencije na uređaju za više značajki, uključujući Magic Cue, Voice Translate, Call Notes i Personal Journal.

Čip također pokreće AI značajke kamere, poput Add Me, Auto Best Take i Pro Res Zoom, te pomaže svim uređajima Pixel 10 da dosegnu 30 sati trajanja baterije.

Google je obećao sedam godina podrške za Pixel Drops, operativni sustav i sigurnost.

Pixel Pro 10 Fold

Uz čip Tensor G5, Pro 10 Fold može se pohvaliti otpornošću na vodu i prašinu (IP68) te izdržljivijim zaslonima (navodno do deset godina sklapanja i rasklapanja).

Kad se rasklopi, zaslon doseže do osam inča (20 cm). Vanjski zaslon je veći nego na 9 Pro Foldu, pa broji 6,4 inča (16,2 cm), a oba mogu doseći 3000 nita.

Baterija može trajati više od 30 sati, a Fold može biti napunjen do 50 posto za 30 minuta. Također podržava bežično punjenje Qi2, uključujući podršku za Pixelsnap, te isto tako dolazi s 48MP kamerom kao dijelom trostruke kamere.

Pixel Watch 4

Sat sada ima kupolasti zaslon, 10 posto veći nego što je onaj na Pixel Watchu 3, i upola je svjetliji, dosežući do 3000 nita.

Pogoni ga procesor Snapdragon W5 Gen 2 i 'koprocesor sljedeće generacije pokretan ML-om', a koji je navodno 25 posto brži od Pixel Watcha 3.

Također ga odlikuje dizajn Material 3 Expressive te dolazi s jačim haptičkim mehanizmom i glasnijim zvučnikom.

Baterija traje 30 sati na modelu od 41 milimetra i 40 sati na modelu od 45 milimetara. Način rada za uštedu baterije može to produžiti za dva, odnosno tri dana. Tu je i novi Quick Charge Dock te se puni 25 posto brže nego prethodni.

Zaslon i bateriju moguće je popraviti, a model LTE Watch 4 nudi i pristup satelitskoj komunikaciji u hitnim slučajevima.

Pixel Buds 2a

Pixel Buds 2a su nasljednici serije Pixel Buds A. Možete ih okretanjem prilagoditi da bi bolje prilegle u uho, a čip Tensor A1 podržava aktivno poništavanje buke, prvo za seriju A, te nudi poboljšane audio performanse.

Baterije u slušalicama trebale bi potrajati sedam sati u komadu, a više od 20 sati uz kućište za punjenje.