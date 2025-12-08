Odljev ključnih ljudi i šuškanja o Cookovu odlasku: Što se događa u nekad najstabilnijoj tech tvrđavi?

Apple se desetljećima smatrao simbolom stabilnosti i dosljednog dizajnerskog pristupa koji je oblikovao način na koji ljudi koriste tehnologiju. Niz odlazaka iz vrha uprave u samo nekoliko dana upravo zbog toga predstavlja značajnu promjenu za kompaniju u jeku masivnog industrijskog obrata predvođenog umjetnom inteligencijom. Uz nekoliko ključnih rukovoditelja koji su odlučili otići u mirovinu, jednog od glavnih dizajnera otela im je Meta, a sve se češće spominje i mogućnost da bi Tim Cook uskoro mogao otići s pozicije izvršnog direktora.

Promjene dolaze u razdoblju u kojem kritičari upozoravaju da Apple zaostaje u području umjetne inteligencije. Za tvrtku globalnog utjecaja takav pomak u vodstvu mogao bi značiti i promjenu načina na koji pristupa razvoju uređaja koje svakodnevno koriste milijuni ljudi. Pojedini analitičari tvrde da bi ovi odlasci mogli signalizirati razdoblje veće nestabilnosti, osobito jer je rast dionica ove godine upola skromniji u usporedbi s prethodnom.

Među onima koji odlaze su Lisa Jackson, potpredsjednica zadužena za pitanja okoliša i društvenih inicijativa, glavna savjetnica Kate Adams, voditelj dizajna korisničkog sučelja Alan Dye te John Giannandrea, jedan od ključnih ljudi za strategiju strojnog učenja i umjetne inteligencije. Dye prelazi u Metu, koja ga je imenovala glavnim dizajnerom, dok Apple na ključne pozicije dovodi nove ljude, uključujući Jennifer Newstead iz Mete i Amara Subramanyu iz Microsofta.

Iako restrukturiranja nisu neuobičajena ni u drugim velikim tehnološkim tvrtkama, Apple je poznat po zatvorenoj i stabilnoj korporativnoj kulturi, pa ovakav tempo promjena odudara od uobičajenog. Pojedini analitičari smatraju da je kompaniji potreban jasan zaokret kako bi ojačala svoju strategiju u području umjetne inteligencije, unatoč njezinoj velikoj nestabilnosti i zapanjujućoj neisplativosti.