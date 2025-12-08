Odljev ključnih ljudi i šuškanja o Cookovu odlasku: Što se događa u nekad najstabilnijoj tech tvrđavi?

Jednu od najvećih američkih tehnoloških kompanija u zadnje vrijeme potresaju odlasci i promjene, a posljednje vijesti uključuju i navodno umirovljenje Tima Cooka
Apple se desetljećima smatrao simbolom stabilnosti i dosljednog dizajnerskog pristupa koji je oblikovao način na koji ljudi koriste tehnologiju. Niz odlazaka iz vrha uprave u samo nekoliko dana upravo zbog toga predstavlja značajnu promjenu za kompaniju u jeku masivnog industrijskog obrata predvođenog umjetnom inteligencijom. Uz nekoliko ključnih rukovoditelja koji su odlučili otići u mirovinu, jednog od glavnih dizajnera otela im je Meta, a sve se češće spominje i mogućnost da bi Tim Cook uskoro mogao otići s pozicije izvršnog direktora.
Promjene dolaze u razdoblju u kojem kritičari upozoravaju da Apple zaostaje u području umjetne inteligencije. Za tvrtku globalnog utjecaja takav pomak u vodstvu mogao bi značiti i promjenu načina na koji pristupa razvoju uređaja koje svakodnevno koriste milijuni ljudi. Pojedini analitičari tvrde da bi ovi odlasci mogli signalizirati razdoblje veće nestabilnosti, osobito jer je rast dionica ove godine upola skromniji u usporedbi s prethodnom.
Među onima koji odlaze su Lisa Jackson, potpredsjednica zadužena za pitanja okoliša i društvenih inicijativa, glavna savjetnica Kate Adams, voditelj dizajna korisničkog sučelja Alan Dye te John Giannandrea, jedan od ključnih ljudi za strategiju strojnog učenja i umjetne inteligencije. Dye prelazi u Metu, koja ga je imenovala glavnim dizajnerom, dok Apple na ključne pozicije dovodi nove ljude, uključujući Jennifer Newstead iz Mete i Amara Subramanyu iz Microsofta.
Iako restrukturiranja nisu neuobičajena ni u drugim velikim tehnološkim tvrtkama, Apple je poznat po zatvorenoj i stabilnoj korporativnoj kulturi, pa ovakav tempo promjena odudara od uobičajenog. Pojedini analitičari smatraju da je kompaniji potreban jasan zaokret kako bi ojačala svoju strategiju u području umjetne inteligencije, unatoč njezinoj velikoj nestabilnosti i zapanjujućoj neisplativosti.
Konkurencija ne staje s nadogradnjama i novim proizvodima
Sumnje u Appleov smjer pojačane su odgodom velikog ažuriranja za Siri, a ono bi tog asistenta približilo naprednim AI sustavima poput ChatGPT-ja i Geminija. Očekivani pomak prema personaliziranijem i sposobnijem digitalnom pomoćniku odgođen je za sljedeću godinu dok su ostale AI novosti na Appleovim uređajima ove godine bile ograničene. Uz to, Vision Pro, prvi Appleov proizvod u potpuno novoj kategoriji u više od desetljeća, postao je nišni alat koji se uglavnom koristi za gledanje filmova.
Konkurentske tvrtke istodobno plasiraju brojne nadogradnje i nove AI proizvode. Meta razvija nove verzije pametnih naočala, Google i Samsung predstavljaju uređaje pogonjene najnovijom verzijom Geminija, a OpenAI širi ponudu prema preglednicima i kupovnim alatima. U tom kontekstu gubitak Dyea, koji je nakon odlaska Jonyja Ivea postao prepoznatljivo ime Appleova dizajna, samo naglašava nadolazeće izazove.
Unatoč tome, iPhone ostaje iznimno snažan proizvod. Prodaja iPhonea 17 je vrlo dobra, a Apple bi prema procjenama trebao prvi put nakon 2011. godine prestići Samsung po broju isporučenih pametnih telefona. Tvrtka tako ostaje jedna od rijetkih koje su dosegnule tržišnu vrijednost od četiri bilijuna dolara.
Promjene u vodstvu mogle bi biti poticaj u trenutku u kojem se cijela industrija ubrzano prilagođava novom tehnološkom ciklusu. Pojedini analitičari navode da bi drukčiji pristupi mogli osvježiti Appleov način razmišljanja u području koje sve više određuje tempo inovacija. Istodobno raste očekivanje da će kompanija uskoro morati pokazati jasniju, ambiciozniju strategiju razvoja umjetne inteligencije kako ne bi ostala po strani dok konkurencija ubrzano napreduje, piše CNN.