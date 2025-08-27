Apple objavio službeni datum predstavljanja novog iPhonea

Apple je službeno potvrdio da će 9. rujna održati svoj tradicionalni rujanski event u kampusu Apple Park u Cupertinu. Kao i proteklih godina, najveće zanimanje izaziva novi iPhone – očekuje se predstavljanje modela iPhone 17, ali i nove generacije Apple Watcha te još nekih uređaja

Pozivnica za medije stigla je s geslom 'Awe dropping', a iako Apple rijetko otkriva detalje unaprijed, tradicija lansiranja iPhonea u rujnu traje još od 2012. godine. Novi iPhone 17 Air navodno će zamijeniti dosadašnji iPhone 16 Plus. Bit će riječ o tanjem modelu s jednom stražnjom kamerom, Appleovim prvim modemom proizvedenom unutar kompanije, manjom baterijom i bez utora za fizičku SIM karticu. Standardni iPhone 17 izgledat će slično iPhoneu 16, a iPhone 17 Pro i 17 Pro Max dobit će redizajnirani stražnji modul kamere, navode insajderi. Ove godine očekivanja su pojačana jer Apple zaostaje u utrci na tržištu umjetne inteligencije. Tvrtka je odgodila veliko ažuriranje svog digitalnog asistenta Siri, koje bi ga približilo OpenAI-evom ChatGPT-ju i Googleovu Geminiju. Unatoč tome, srpanjski rezultati pokazali su snažnu prodaju iPhonea, što je ulilo optimizam ulagačima.

Prvi preklopni iPhone Bloomberg piše da Apple ove godine računa na to da će osvojiti korisnike tanjim mobitelima. Navodno priprema model koji bi mogao biti svojevrsni 'MacBook Air među iPhoneima' – znatno tanji i elegantniji – ali možda uz žrtvovanje dijela trajanja baterije ili kvalitete kamere. Prema riječima Marka Gurmana iz Bloomberga, Apple će u iduće tri godine napraviti nekoliko ključnih promjena u dizajnu svojih mobilnih uređaja, počevši s modelom iPhone 17 Air, čija se premijera očekuje sljedećeg mjeseca. Prema Gurmanu, 2026. će predstaviti svoj prvi preklopni iPhone, a on trenutno nosi kodno ime V68. Uređaj bi trebao imati četiri kamere - dvije straga, jednu na vanjskoj strani i jednu unutar sklopivog zaslona. Prototipovi se testiraju u crnoj i bijeloj varijanti, a uređaj će koristiti Appleov prilagođeni C2 modem. Za unutarnji zaslon razvija in-cell touch panel, tehnologiju koja bi trebala smanjiti vidljivost pregiba te poboljšati preciznost dodira. Apple je prošle godine promovirao iPhone 16 kao uređaj 'izgrađen za Apple Intelligence', a očekuje se da će i ove godine nastaviti naglašavati tu povezanost s AI-em, dok konkurencija iz Googlea i drugih kompanija ubrzano razvija svoja rješenja.