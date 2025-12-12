Clair Obscure pomeo konkurenciju na Video Game Awardsima, najavljena hrpa novih igara

RPG francuskog developera Sandfall Interactivea osvojio je disproporcionalnu količinu nagrada. Drugi developeri su, u međuvremenu, predstavili nadolazeće naslove kojima se i te kako radujemo

Clair Obscur: Expedition 33 osvojio je titulu igre godine u jednom od najdominantnijih nastupa u povijesti Game Awardsa, potvrđujući status favorita s čak devet osvojenih nagrada od ukupno deset kategorija u kojima je bio nominiran. Francuski RPG, čija se radnja odvija u nadrealnom svijetu kojim vlada mistična Paintress, istaknuo se emotivnom pričom, prepoznatljivim vizualnim identitetom i sustavom borbe inspiriranim klasicima žanra. Njegova recepcija savršeno se uklopila u priču o studiju Sandfall Interactive, koji su osnovali bivši zaposlenici Ubisofta odlučni realizirati vlastiti projekt, piše BBC. Redatelj Guillaume Broche preuzeo je nagradu za igru godine u stilu koji priziva snažan francuski identitet igre, zahvalivši svom timu i 'neopjevanim herojima' industrije koji kroz internetske tutorijale pomažu mladim timovima savladati prve razvojne korake. Uspjeh je zahvatio i glazbeni segment: kompozitor Lorien Testard, otkriven nakon objave amaterskih skladbi na SoundCloudu, osvojio je nagradu za najbolju glazbu i originalnu partituru u svom prvijencu. Jennifer English, koja u igri tumači lik Maelle, odnijela je nagradu za najbolju izvedbu, nadmašivši kolege iz vlastite igre i posvetivši priznanje svim neurodivergentnim osobama.

Premda je Clair Obscur dominirao večeri, neke su nagrade otišle drugim naslovima. Battlefield 6 osvojio je priznanje za najbolji dizajn zvuka, dok je Wuthering Waves neočekivano pobijedio u Player’s Voice kategoriji. Donkey Kong Bananza bio je najbolja obiteljska igra, Hollow Knight: Silksong proglašen je najboljom akcijsko-avanturističkom igrom, a mobilnu scenu obilježio je Umamusume: Pretty Derby.

Uz dodjele nagrada, ceremonija je donijela i niz velikih najava. Larian Studios potvrdio je da njihov sljedeći projekt nosi jednostavan naziv Divinity, pri čemu je Geoff Keighley istaknuo kako je riječ o najvećoj igri u povijesti studija. Trailer, obilježen nelagodnim prizorima i monumentalnim 'hellstoneom', potvrdio je povratak u svijet koji je obilježio rani razvoj studija, premda bez izravnog oslanjanja na prethodne naslove.



Izvor: Društvene mreže / Autor: Larian Studios

U svemirskom segmentu večeri objavljeno je da je Star Wars: Fate of the Old Republic u razvoju pod vodstvom Caseya Hudsona, koji se vraća korijenima nakon rada na originalnom Knights of the Old Republic. Najavljen je kao akcijski RPG s naglaskom na moralne izbore koji usmjeravaju put prema svjetlu ili tami, a trailer je sugerirao poveznice s razdobljima drevnih Sithova, naglašava PC Gamer.

Izvor: Društvene mreže

Frictional Games predstavio je Ontos, novi znanstveno-fantastični triler u duhu Somine tjeskobne atmosfere, najavljen za 2026. godinu. Prvi prikaz obilježen je uznemirujućim biomehaničkim prizorima te kratkim uvodom u priču o potrazi koja prerasta u suočavanje s temeljima stvarnosti.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Frictional Games

Remedy Entertainment otkrio je Control Resonant, nastavak koji se drastično udaljava od strukture prvog dijela. Radnja je smještena u otvoreni Manhattan, protagonist je Dylan Faden, a borba i napredovanje preuzimaju oblik akcijskog RPG-a. Unatoč promjenama, estetika ostaje obilježena nadrealnim izobličenjima prostora i kozmičkim prijetnjama.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Remedy

Veliku pozornost privukla je i najava Total War: Warhammer 40,000, prvog ulaska dugovječnog serijala u mračni svemir 41. milenija. Prikaz je sugerirao bitke golemih razmjera s orbitalnim udarima, mehaniziranim postrojbama i frakcijama poput Space Marinesa, Orkova, Aeldarija i Astra Militaruma. Trailer je dao naslutiti kako će struktura korisničkog sučelja biti prilagođena enormnom obujmu sukoba koji definira taj svijet.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Creative Assembly