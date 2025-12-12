Clair Obscure pomeo konkurenciju na Video Game Awardsima, najavljena hrpa novih igara

RPG francuskog developera Sandfall Interactivea osvojio je disproporcionalnu količinu nagrada. Drugi developeri su, u međuvremenu, predstavili nadolazeće naslove kojima se i te kako radujemo
Clair Obscur: Expedition 33 osvojio je titulu igre godine u jednom od najdominantnijih nastupa u povijesti Game Awardsa, potvrđujući status favorita s čak devet osvojenih nagrada od ukupno deset kategorija u kojima je bio nominiran. Francuski RPG, čija se radnja odvija u nadrealnom svijetu kojim vlada mistična Paintress, istaknuo se emotivnom pričom, prepoznatljivim vizualnim identitetom i sustavom borbe inspiriranim klasicima žanra. Njegova recepcija savršeno se uklopila u priču o studiju Sandfall Interactive, koji su osnovali bivši zaposlenici Ubisofta odlučni realizirati vlastiti projekt, piše BBC.
Redatelj Guillaume Broche preuzeo je nagradu za igru godine u stilu koji priziva snažan francuski identitet igre, zahvalivši svom timu i 'neopjevanim herojima' industrije koji kroz internetske tutorijale pomažu mladim timovima savladati prve razvojne korake. Uspjeh je zahvatio i glazbeni segment: kompozitor Lorien Testard, otkriven nakon objave amaterskih skladbi na SoundCloudu, osvojio je nagradu za najbolju glazbu i originalnu partituru u svom prvijencu. Jennifer English, koja u igri tumači lik Maelle, odnijela je nagradu za najbolju izvedbu, nadmašivši kolege iz vlastite igre i posvetivši priznanje svim neurodivergentnim osobama.
Premda je Clair Obscur dominirao večeri, neke su nagrade otišle drugim naslovima. Battlefield 6 osvojio je priznanje za najbolji dizajn zvuka, dok je Wuthering Waves neočekivano pobijedio u Player’s Voice kategoriji. Donkey Kong Bananza bio je najbolja obiteljska igra, Hollow Knight: Silksong proglašen je najboljom akcijsko-avanturističkom igrom, a mobilnu scenu obilježio je Umamusume: Pretty Derby.
Uz dodjele nagrada, ceremonija je donijela i niz velikih najava. Larian Studios potvrdio je da njihov sljedeći projekt nosi jednostavan naziv Divinity, pri čemu je Geoff Keighley istaknuo kako je riječ o najvećoj igri u povijesti studija. Trailer, obilježen nelagodnim prizorima i monumentalnim 'hellstoneom', potvrdio je povratak u svijet koji je obilježio rani razvoj studija, premda bez izravnog oslanjanja na prethodne naslove.
U svemirskom segmentu večeri objavljeno je da je Star Wars: Fate of the Old Republic u razvoju pod vodstvom Caseya Hudsona, koji se vraća korijenima nakon rada na originalnom Knights of the Old Republic. Najavljen je kao akcijski RPG s naglaskom na moralne izbore koji usmjeravaju put prema svjetlu ili tami, a trailer je sugerirao poveznice s razdobljima drevnih Sithova, naglašava PC Gamer.
Frictional Games predstavio je Ontos, novi znanstveno-fantastični triler u duhu Somine tjeskobne atmosfere, najavljen za 2026. godinu. Prvi prikaz obilježen je uznemirujućim biomehaničkim prizorima te kratkim uvodom u priču o potrazi koja prerasta u suočavanje s temeljima stvarnosti.
Remedy Entertainment otkrio je Control Resonant, nastavak koji se drastično udaljava od strukture prvog dijela. Radnja je smještena u otvoreni Manhattan, protagonist je Dylan Faden, a borba i napredovanje preuzimaju oblik akcijskog RPG-a. Unatoč promjenama, estetika ostaje obilježena nadrealnim izobličenjima prostora i kozmičkim prijetnjama.
Veliku pozornost privukla je i najava Total War: Warhammer 40,000, prvog ulaska dugovječnog serijala u mračni svemir 41. milenija. Prikaz je sugerirao bitke golemih razmjera s orbitalnim udarima, mehaniziranim postrojbama i frakcijama poput Space Marinesa, Orkova, Aeldarija i Astra Militaruma. Trailer je dao naslutiti kako će struktura korisničkog sučelja biti prilagođena enormnom obujmu sukoba koji definira taj svijet.
Večer je dodatno obilježila dodjela nagrade Game Changer organizaciji Girls Make Games, koja već godinama potiče djevojke i mlade žene na ulazak u industriju kroz edukacijske programe i mentorski rad. Među poznatim licima na pozornici našli su se i David Harbour, koji je najavio novi Total War: Warhammer 40K projekt, te Lenny Kravitz, predstavljen kao glavni antagonist u nadolazećoj igri 007: First Light.