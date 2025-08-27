Što bi se dogodilo kad bi Trump isključio internet u Europi? Ovo su alternative

Alternative ključnim američkim tehnologijama, proizvodima i uslugama postoje, ali ne u opsegu i razini kvalitete na koje smo navikli. No, to ne znači kako je prijelaz na njih posve nemoguć

Što bi bilo kad bi američki predsjednik Donald Trump okrenuo prekidač i isključio europski internet? Možda zvuči nategnuto, čak i ludo. Ali, to je scenarij o kojem se ozbiljno raspravlja u tehnološkoj industriji i političkim krugovima posljednjih mjeseci, kako su se napetosti sa službenim Washingtonom pojačale, a zabrinutost zbog ovisnosti Europske unije američkoj tehnologiji došla u prvi plan. U korijenu tih zabrinutosti je činjenica da samo tri američka diva - Google, Microsoft i Amazon - osiguravaju 70 posto europske infrastrukture za računalstvo u oblaku, o čemu ovise brojne usluge online. Dogodi li se tako nešto naglo, kritični podaci postali bi nedostupni, web stranice bi se ugasile, a bitne državne usluge poput bolničkih IT sustava bile bi bačene u kaos. Microsoft, Google i Amazon tvrde kako su spremni spriječiti odvijanje takvog scenarija.

Slučaj Karima Khana Zabrinutost zbog nedostatka digitalnog suvereniteta u Europi - gdje američke tvrtke ne dominiraju samo tržištem računalstva u oblaku, već i hardverom, satelitskim internetom, a sada i umjetnom inteligencijom - postojala je oduvijek. Čak su i glavni mobilni operativni sustavi u regiji (Apple i Android) i platne mreže (Mastercard i Visa) američki. Ti su strahovi postali aktualni u svibnju kada se saznalo da je Karim Khan, glavni tužitelj na Međunarodnom kaznenom sudu (ICC) sa sjedištem u Nizozemskoj, izgubio pristup svom korisničkom računu pri Microsoftovom Outlooku nakon što ga je Bijela kuća sankcionirala. ICC je izdao naloge za uhićenje visokih izraelskih dužnosnika, uključujući premijera Benjamina Netanyahua, zbog njihove uloge u ratu između Izraela i Gaze - što je Trump nazvao nelegitimnim. Khan se od tada privremeno povukao dok se ne završi istraga o seksualnom nedoličnom ponašanju protiv njega. Microsoft tvrdi kako ni u jednom trenutku nije obustavio svoje usluge Međunarodnom kaznenom sudu, iako je bio u kontaktu s ICC-om tijekom cijelog procesa koji je rezultirao prekidom veze. U Bruxellesu pojedina javna tijela već traže alternative američkim pružateljima usluga. Ali, je li to realno?