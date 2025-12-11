Prošlo je godinu dana od zabrane mobitela u školama na Novom Zelandu. Rezultati su iznenadili

Slične zabrane uvele su i Australija, Francuska, Velika Britanija, Italija, Kina te pojedine američke savezne države, sve s istim ciljem: poboljšati koncentraciju i rezultate na nastavi. Kad je novozelandska zabrana stupila na snagu u travnju 2024., premijer Christopher Luxon poručio je kako je 'vrijeme da se uklone distrakcije kako bi djeca mogla učiti i napredovati', prenosi Independent.

No dosadašnja istraživanja govore da stvari nisu tako jednostavne. Primjerice, studija u Ujedinjenom Kraljevstvu na više od 1200 učenika nije pronašla značajne razlike u ocjenama ili dobrobiti između škola s oštrom zabranom i onih s blažim pravilima.

Kako bi dobili uvid u stvarnu provedbu i učinke zabrane, istraživači sa Sveučilišta Canterbury razgovarali su sa 77 mladih u dobi od 12 do 18 godina iz 25 škola diljem države. Odgovori su bili raznoliki: dio učenika podržava zabranu, dio je skeptičan, a neki su posve ravnodušni.

Mnogi priznaju da im zabrana doista pomaže da se lakše usredotoče i da im kratki predah od ekrana ponekad dobro dođe. 'Inače bismo bili na mobitelu cijeli dan. To nije zdravo za nas', rekla je jedna učenica.

Drugi pak tvrde da je iz zabrane proizašao niz novih problema. Najčešće su spominjali stres i tjeskobu zbog nemogućnosti kontakta s roditeljima, nejasna i nedosljedna pravila te dojam dvostrukih standarda, kada nastavnici koriste mobitele, ali učenicima to nije dopušteno. Takva pravila kod mnogih potiču suprotan efekt. 'Svi ga ionako kriomice koriste', priznao je jedan učenik.