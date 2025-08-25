Možete li se stvarno zaraziti sjedeći na školjci u javnom WC-u? Evo što kažu mikrobiolozi

Možete li se zapravo zaraziti samo sjedeći na dasci? Ili su složene tehnike koje neki ljudi koriste kako bi izbjegli kontakt potpuno nepotrebne?

Dok se spuštate na WC dasku koju istog dana koriste stotine drugih ljudi, možda se pitate: koliko dugo patogeni preživljavaju u kupaonicama?

Čime se (vjerojatno) nećete zaraziti?

Većina bakterija i virusa koji mogu uzrokovati prenosive spolne bolesti, od gonoreje do klamidije, ne mogu dugo preživjeti izvan tijela organizma, a kamoli na hladnoj, tvrdoj površini poput WC školjke.

Zato se smatra kako se većinu takvih bolesti može prenijeti samo izravnim kontaktom genitalija i razmjenom tjelesnih tekućina.

Kako bi došlo do zaraze, morali biste odmah prenijeti tuđe svježe tjelesne tekućine sa WC školjke na genitalije, bilo rukom ili toaletnim papirom. Stoga je rizik zaraze tim putem prilično nizak.

Slično tome, malo je vjerojatno kako ćete s WC školjke pokupiti bolest koju se prenosi krvlju. Ne samo zato što ćete ju uočiti i nastojati izbjeći, već i zbog toga što te patogene nije lako prenijeti ako nema seksualne aktivnosti ili injekcije kontaminiranim iglama.

Jednako je malo vjerojatno kako ćete pokupiti infekciju mokraćnog sustava druge osobe jer bi za to fekalije s WC školjke morale dospjeti u mokraćne putove, i to ne u maloj količini. Vjerojatnije je kako ćete takvu infekciju dobiti brišući vlastiti izmet preblizu genitalija.

Čime se možete zaraziti?

Humani papiloma virusi (HPV), koji uzrokuju genitalne bradavice, mogu se zadržati i do tjedan dana na površinama, iako to ovisi o nekoliko čimbenika.

HPV je obično otporan na sredstva za dezinfekciju ruku. Potrebna je koncentracija od 10 posto izbjeljivača kako bi bila uništena njegova čvrsta zaštitna proteinska ovojnica.

Ipak, ovi virusi mogu ući u vaše tijelo samo ako je kožna barijera vašeg genitalnog područja oštećena (primjerice, osipom ili ranom) dok sjedite na WC-u.

HPV se obično prenosi samo spolnim kontaktom koža na kožu, poput oralnog, analnog i vaginalnog seksa.

Teoretski, netko s genitalnim herpesom mogao bi izliti virus na WC školjku, a sljedeći korisnici mogli bi biti u opasnosti ako imaju oštećenu kožu ili ako su imunosuprimirani. No, i to je malo vjerojatno.

Trebate li pokriti WC dasku ili čučnuti kako ju ne bi dodirnuli?

Prekrivanje papirom prije sjedenja na nju ili korištenje navlake može se činiti kao najčišći način korištenja javnog WC-a.