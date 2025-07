Stiglo beta izdanje iOS-a 26: Pogledajte što je novo

Aplikacija Passwords ima novu opciju pod nazivom Allow Contacting Websites.

Apple je nakon toga isključio tu značajku za sve obavijesti u kategorijama vijesti i zabave. Sad se vratila, uz jasnu oznaku Summarized by Apple Intelligence.

Primjerice, korisnici bi dobivali sažetak poruke u kojima njihov partner ili partnerica prekida s njima prije no što bi stigli pročitati samu poruku. Naslov preuzet s BBC-ja pogrešno je sugerirao kako se napadač United Healthcarea Luigi Mangione ubio u zatvoru.

Osim toga, vidjet ćete i novi upit Enter your passcode prilikom pristupanja postavkama Face ID-ja i Passcodea.

Nadogradnja za Unknown Callers

Apple je dodao nove opcije postavci za provjeru nepoznatih pozivatelja. Sada možete odabrati Ask Reason for Calling kako bi iOS zatražio razlog poziva, Silence kako bi utišao nepoznati broj ili Never kako bi značajka bila potpuno isključena.

Weather može koristiti Significant Locations

Significant Locations omogućuje iPhoneu praćenje mjesta koja često posjećujete, kako bi vam mogao ponuditi relevantne usluge u raznim aplikacijama.

Ovu značajku možete isključiti, no čini se kako se i aplikacija za vremensku prognozu Weather oslanja na nju.

Otkrivena je nova sklopka Use Significant Locations u postavkama te aplikacije, pomoću koje možete omogućiti joj pristup vašim kućnim i poslovnim adresama koje ste pohranili u Contacts, kao i odredištima koja ćete vjerojatno posjetiti.

Dinamične pozadine

Nakon što su u prošloj beta verziji dodali nove opcije boja, u ovom izdanju pozadinske slike (wallpaperi) postaju dinamične, što znači kako će se mijenjati tijekom dana, piše Life Hacker.