[FOTO] Tehno recenzija: iPhone 11 Pro briljira na svim crtama bojišnice

Teško ćete pronaći pametni telefon koji tako dominira u svim ključnim aspektima kao što to čini srednji model nove generacije Appleovih smartfona

Apple iPhone 11 Pro nešto je veći, širi i teži od generacije koja mu je prethodila. Predstavlja li to problem? Ne naročito, osim ako baš nemate fetiš na supertanke i lagane uređaje. Veća i izdržljivija baterija - što je glavni razlog zbog kojeg su u Appleu dokinuli trend 'mršavljenja' svojih smartfona - za mene je to zadovoljavajuće opravdanje.

Istina, nemali broj smartfona povremeno ga nadmaši u ovoj ili onoj pojedinačnoj kategoriji. Nekad to pođe za rukom Samsungu, nekad Googleu, a nekad nekome od brojnih pretendenata iz Kine. Ali kad je ukupni dojam u pitanju, dvojbe nema - Apple je car svemira , i vjerojatno će to i dalje biti.

Kad ne bi bilo visoke cijene i kad u Appleu još uz to ne bi posezali za trikovima kojima vas guraju prema plaćanju za one periferne, uređaj poput ovog praktično ne bi imao konkurencije.

A to je slučaj s iPhoneom 11 Pro . Teško ćete, naime, pronaći pametni telefon koji tako briljira u svim ključnim aspektima kao što to čini srednji model nove generacije Appleovih smartfona.

Zasloni Appleovih smartfona već su godinama odlični. Ni ovaj put nisu razočarali. Sve što očekujete od zaslona na iPhoneu je tu. OLED zaslon Super Retina XDR , dijagonale 5,8 inča (14,7 centimetara), nudi iznimno vjeran prikaz boja, izražen kontrast i odličan prikaz pojedinosti te dobru preglednost iz raznih kutova. Uz to je još natprosječno svijetao, što ponajviše dolazi do izražaja pri pregledu fotografija, filmova i TV serija, pri igranju igara, kao i dok koristite uređaj na otvorenom, pod jakim izravnim svjetlom.

U aplikaciji Camera moguće je prebacivati se s kamere na kameru i raznih razina zumiranja dok fotografirate. U tražilu možete birati između 0,5, jednostrukog i dvostrukog zuma. Prebacivanje ide vrlo glatko, gotovo neprimjetno.

Kamere podržavaju snimanje videa u razlučivosti 4K pri 60 sličica u sekundi, sa stabilizacijom slike.

Prednja kamera dobila je jači senzor (12 umjesto sedam MP) i zadržala isti otvor blende (f/2.2). Snima video razlučivosti 4K pri 60 sličica u sekundi, što je poboljšanje u odnosu na prethodno izdanje. Dodana je i nova značajka usporene snimke koja omogućuje snimanje u rezoluciji 1.080 p i 240 sličica u sekundi.

Prepoznavanje lica Face ID radi očekivano brzo i uglavnom pouzdano. Malo se muči pri slabijoj rasvjeti, ali me iPhone 11 Pro prepoznavao s naočalama i bez njih, pa čak i s kapuljačom na glavi. No primijetio sam kako se povremeno otključava iako nisam postavio lice izravno pred njega.

Što se procesora tiče, trinaest nije bio nesretan broj za Apple. Čip A13 Bionic izvanredno radi, iako ima podršku od tek četiri gigabajta RAM-a. Sve je radilo glatko, a smartfon se nije zagrijavao ni kad bih ga podvrgnuo duljem radu sa zahtjevnijim aplikacijama.

(Pre)malo memorije, jača baterija

Memorija, nažalost, i dalje starta od 64 GB, što je teško shvatljivo i prihvatljivo zbog najmanje dva razloga.

Prvo, kamere podržavaju snimanje u razlučivosti 4K, što znači kako će fotografije i video razmjerno brzo pojesti raspoloživu memoriju ako ne smanjite rezoluciju i/ili ne brišete snimljeno.

Drugo, konkurencija već hrli ka terabajtnom kapacitetu (i do dva terabajta, uzme li se u obzir mogućnost proširenja karticom MicroSD).

Da, dostupni su modeli iPhonea s više memorije, ali podižu cijenu ionako već skupom uređaju. Apple bi definitivno trebao prestati štedjeti u ovom segmentu.

Baterija kapaciteta 3.046 mAh (što nije službeni Appleov podatak) svakako je najveći korak naprijed u odnosu na prošlogodišnja izdanja.

Jabučari su napokon ponudili smartfon zbog kojeg nećete morati stalno razmišljati gdje je najbliža utičnica i jeste li ponijeli punjač. Iako se još ne može mjeriti s najboljima među Androidima, iPhone 11 Pro može izgurati cijeli dan intenzivnog korištenja s dvadesetak posto kapaciteta, koji će potom izdržati skoro do poslijepodneva idućeg dana. U paketu s njim dolazi punjač s podrškom za brzo punjenje (18 W).

Napunit će se do 50 posto za oko pola sata, ali mu do sto posto treba skoro pa dva sata, tako da je bolje nadopunjavati ga nego prazniti do kraja pa ga potom puniti.

Na iPhone 11 Pro predinstaliran je operativni sustav iOS 13. Nakon nekoliko dana korištenja nadogradio se na iOS 13.1. Očekivano, funkcionirao je besprijekorno.

Je li problem to što iPhone 11 Pro nema podršku za mreže 5G? I da i ne. Trebat će još koja godina prije no što te mreže postanu sveprisutne. Do tada je svejedno podržava li ih vaš smartfon ili ne. Ali jednom kad se to dogodi, iPhone 11 Pro ući će u kategoriju zastarjelih uređaja. Poželite li tada ultrabrzo surfati na Appleovu smartfonu, morat ćete nabaviti novi. Nešto mi govori kako jabučari upravo na to i računaju.

Trebate li kupiti Apple iPhone 11 Pro?

Ako si možete priuštiti, i učinite to. Kompaktan, s vrhunskim zaslonom, odličnim procesorom, pouzdanim softverom i kamerama koje su u samom vrhu ponude, iPhone 11 Pro briljira na svim crtama bojišnice. Glavni nedostaci su mu mali memorijski kapacitet, visoka cijena i osrednja popratna oprema s kojom dolazi u paketu. Ako vam to nije bitno, nema razloga zašto ne biste uzeli iPhone 11 Pro.

Apple iPhone 11 Pro - ključne specifikacije

Dimenzije: 144 puta 71,4 puta 8,1 milimetar

Težina: 188 grama

Zaslon: Super Retina XDR OLED, 5,8 inča (14,7 cm) OLED, FHD+ (1080 puta 2436 piksela, 458 ppi)

Procesori: šestojezgreni Apple A13 Bionic do 2,65 GHz; četverojezgreni grafički procesor

RAM: četiri GB

Memorija: 64/256/512 GB

Kamere:

stražnja: 12 MP, f/1.8 (širokokutna), PDAF, OIS / 12 MP, f/2.0 (telefoto), PDAF, OIS, 2x optički zum / 12 MP, f/2.4 (ultraširokokutna), Dual-LED bljeskalica, HDR, panorama, video 2160 p do 60 sličica u sekundi, snimanje u stereo zvuku

prednja: 12 MP, f/2.2 / ToF 3D; HDR, video 2160 p do 60 sličica u sekundi

Baterija: 3046 mAh, li-ion, nezamjenjiva, podrška za brzo (18 W) i bežično punjenje (Qi)

Povezivanje: USB 2.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, hotspot, 4G/LTE, Bluetooth 5.0, NFC

Senzori i ostalo: brzinomjer, kompas, blizina, A-GPS, prepoznavanje lica, digitalna pomoćnica Siri, otporan na vodu (IP68)

Operativni sustav: iOS 13.1

Boje: siva, srebrna, zlatna, zelena

Cijena: od 10.286 kn (Nabava.net)

Ustupio: iStyle