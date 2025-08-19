CD je napunio 43 godine. Daleko je od zlatnih dana, ali i dalje ga se ne odriču

CD je potom krenuo u smjeru koji je u to vrijeme bio prilično neočekivan i postao temelj ere multimedijskih računala.

Prošlo je 43 godine od prvog komercijalnog izdanja CD-a (Compact Disca). Taj se pothvat pripisuje njemačkom Polygramu, koji je u tom formatu tiskao prve primjerke Abbinog albuma The Visitors iz 1982. godine.

Iako se prognoziralo suprotno, CD-ovi nisu ubili audiofilsku žeđ za vinilom. S druge strane, neki umjetnici (recimo, Taylor Swift) i dalje izdaju CD-ove, čak i u doba 5G i digitalnog streaminga putem optičkih vlakana.

Beethoven kao mjera

Sony i Philips udružili su se 1979. godine kako bi stvorili digitalni glazbeni disk.

Među prvim prototipovima CD-ova isticao se format promjera 11,5 centimetara koji je mogao pohraniti sat glazbe. Mada je Philips imao spremnu proizvodnu liniju za takve diskove, prevladao je format promjera 12 cm, s kapacitetom za pohranu 74 minuta glazbe – dovoljno kako bi na njega stala puna snimka 9. simfonije Ludwiga van Beethovena, omiljenog glazbenog opusa predsjednika Sonyja Noria Ohge.

Druga priča o nastanku ključni utjecaj pripisuje slavnom dirigentu Herbertu von Karajanu, a neki spominju i snimku Beethovenove 9. simfonije Wilhelma Furtwänglera, koja je bila duga 74 minute.

Do lipnja 1980. godine finaliziran je standard tehničkih specifikacija (Red Book).

Abbin album The Visitors ušao je u produkciju u kolovozu 1982., iako se u svom novom modernom formatu nije pojavio u prodaji sve do ožujka 1983. Smatra se kako je prvi CD album objavljen u SAD-u bio Springsteenov Born In The U.S.A., objavljen u rujnu 1984.

Tijekom 1985. pojavio se i Yellow Book, knjiga standarda za vladu SAD-a, u kojoj je kodificirana pohrana binarnih podataka na CD-ovima.

Sljedeća značajna promjena dogodila se 1988., kada je nastao standard ISO 9660 kojim je definirana struktura datoteka za CD-ROM-ove.

CD snimači prvi su put postali dostupni javnosti 1992. Ali, tek u drugoj polovici '90-ih cijene, sučelja i softver počeli su demokratizirati CD-ove kao digitalnu pohranu, arhiviranje...

Prema Statisti, prodaja CD albuma dosegla je vrhunac 2000. godine, s oko 943 milijuna prodanih primjeraka samo u SAD-u. Pad formata od tada je bio prilično brz, ali stvari su se malo oporavile od najniže vrijednosti iz 2020. godine, piše Tom's Hardware.