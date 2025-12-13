Osam veličanstvenih: Ovo su najbolje videoigre u 2025. prema izboru tportala

Nakon godine provedene duboko u bespućima PC i konzolaškog gejminga, donosimo top listu naslova iz 2025. koje biste definitivno trebali zaigrati

Kako se bliže zadnji dani u godini, da se oslanjamo samo na triple A industriju, generalni dojmovi na kraju priče bili bi rezonantni 'meh' ili 'da, Battlefield 6', no na sreću - indie segment je uskočio i demonstrirao još jednom da novac i raskošni produkcijski budžeti nisu presudni za kvalitetnu igru. Nakon stotina i stotina sati provedenih u raznim gejming uspješnicama, prilično smo sigurni da ćete, ako ove igre odlučite zaigrati, u njima i uživati. Abiotic Factor

Kooperativne survival igre, budimo realni, nisu ništa novo. Abiotic Factor, koji je razvio Deep Field Games, lukavo posuđuje temu od ikoničkog Half-Lifea i stavlja vas u ulogu znanstvenika u masivnom podzemnom laboratoriju, u kojem sve krene nizbrdo. Jedino što stoji između vas i međudimenzionalnih prijetnji je vaš mozak i inovativnost kombinirani sa svime što vam padne pod ruku - od uredskog materijala do namještaja i računalnih komponenti. Abiotic Factor, pored interesantne retro grafike, donosi maštovitu temu, zanimljiv sustav craftinga i, što je najbitnije od svega, konkretnu i zanimljivu priču koju se itekako isplati iskusiti. Hollow Knight: Silksong

Nakon godina i godina čekanja Team Cherry je isporučio remek-djelo. Silksong prati avanture jednog od glavnih likova Hollow Knighta te čuvenu težinu izvorne igre podiže do nesmiljenih razina. Sve ovo opleteno je oko fantastično dizajniranih mapa i bitaka protiv velikih neprijatelja te sjedinjeno zanimljivom pričom koja po duljini i zanimljivosti premašuje veliku većinu visokobudžetnih naslova. Ako nikad niste igrali Hollow Knight, a ljubitelji ste metroidvanija, izvorna igra i ovaj nastavak trebali bi, bez dvojbe, biti obavezni dio vaše gejming lektire. Hades 2

Izvorni Hades, akcijski roguelike u kojem glavni lik Zagreus bježi iz Hada, osvojio je srca mnogih gejmera, zauzevši zasluženo mjesto među nekim od najboljih igara svih vremena. Njegov nastavak prebacuje fokus na drugi glavni lik, Melinoë, a ona kreće u borbu protiv nemilog boga vremena Kronosa. Nova oružja, nove mehanike, novi neprijatelji i hrpa novih izazova razlog su za povratak u ikonički svijet koji je stvorio Supergiant Games. Ako ste fan fluidne borbe, maštovitog kombiniranja različitih buildova i fantastične vizualne produkcije, provodeći vrijeme uz nastavak Hadesa zbilja ne možete pogriješiti. Kingdom Come: Deliverance 2

Srednjevjekovni RPG češkog razvojnog tima Warhorse Studios početkom ove godine dobio je nastavak koji se izravno nadovezuje na prvu igru te, bez dvojbe, i deset mjeseci kasnije stoji kao jedno od najzabavnijih i jedinstvenih RPG iskustava u zadnjih nekoliko godina. Točno se vidi kako je timu primarni cilj bio napraviti igru koja zadržava sve ključne elemente prethodnika te se nadovezati na to hrpom smislenih mini radnji, komičnih likova, impresivnih zapleta i raspleta te jako zabavnog buddy-buddy odnosa dvaju glavnih likova. Ako tražite dobar RPG sa snažnom europskom povijesnom tematikom, izvrsno dizajniranu borbu i ogromnu mapu koju možete istraživati do mile volje, drugi nastavak srednjevjekovne sage (u kojoj su negativci Mađari) jako je dobar izbor.

Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 francuskog studija Sandfall Interactive impresivan je RPG na poteze koji uspješno ugrađuje neke elemente podžanra soulslike te uvlači igrače u maštovito osmišljen mračni svijet. Igra, naime, prati avanture dobrovoljaca koji pokušavaju zatući kreaturu Paintress, a ona svake godine uzrokuje smrt svakog tko ima više od određenog broja godina. Problem je, pored globalnog genocida, to što ta brojka svake godine ide dolje, što važnost uspjeha Ekspedicije 33 čini još više važnim. Pored vrlo dobre priče, krasi je vrhunska vizualna produkcija, gore spomenuta borba na poteze koja ne preza od real time eventova i brzih reakcija te u konačnici donosi iskustvo koje će privući ljubitelje JRPG-ova i soulslikea. StarVaders

Godišnja lista najboljih videoigara ne može proći bez minimalno jednog deckbuildera. StarVaders je jedinstven i izvrsno odrađen mišung Space Invadersa i kartaške igre te se oslanja na poteze, predviđanje neprijateljskih napada i sve kalkulacije vezane uz mehanike pilota i robotića koje imate na svojoj strani. Igra, pored izvrsne glazbene pozadine, ima vrlo simpatičnu rukom crtanu grafiku, osrednju, ali nenametljivu priču te hrpe karata i likova vrijednih isprobavanja. Također je nedavno nadograđena u verziju 2.0, koja donosi dva nova paketa karata, dva nova lika i potpuno nov tajni završetak. Absolum

Zanimljiva kombinacija roguelikea i side scrolling beat'em'upa obogaćena je izvrsnom animacijom, lijepom, ali donekle zanemarivom pričom i izazovnim borbama protiv bossova. Svaki pokušaj može biti jedinstven zahvaljujući raznim kombinacijama jedinstvenih moći, recepturom koja u ovom žanru, uz sve gore navedene prednosti, radi jako učinkovito. Također podržava igru dva igrača na istom računalu ili putem interneta. Absolum je jako lijepa demonstracija inovacije i jedinstvene art direkcije koji apsolutno zaslužuje mjesto među top naslovima iz 2025. godine kojima ćemo se rado vraćati. Arc Raiders

